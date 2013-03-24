Atalay: Biz hiçbir isim açıklamadık!

Başbakan Yardımıcısı Beşir Atalay, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Akil İnsan listesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Atalay, "Akil insanlar konusunda çalışmalar yapıldı. Genel bir listeler oluştu. Bunlar kişi, kurum ve akademisyenlerdir. Bu konularda gerçekten önemli görüşleri olan, bu konuları bilen ve dert edinen bir liste olacak" ifadesini kullandı.

Atalaya konuşmasının devamında şunları söyledi: "25-30 civarında olacak. Ne küçük ne de büyük olacak. En önemli yanı bağımsız olmaları ve hakem görevi görmeleridir. Biz sekreter vazifesi göreceğiz. En verimli nasıl olur? bu sorunun cevabını arıyoruz. Sınır dışına çekilme, yürüyen süreç bunları takip edecek ve inceleyecekler. Biz devleti yürüten ekip olarak kararlarımızı uygularız. Biz en önemli yanımız samimiyetimiz, güvenirliliğimizdir. Burada Akil insanlar gözlemi olacak. Çalışma üslubu üzerinde çalışmalar olacak. 7`şer kişilik dört grup olabilir. Uluslararası örneklerden yararlanıldı. Bizimi kendimize has bir çalışmadır. Yeni bir başlangıç olarak da görmemek lazım. Bizim iktidara geldiğimizden bu yana uğraştımız bir konu. Sadece yeni bir çalışmadır. Belli bir plan ve program içinde hareket ediyoruz. Sürecin yeni ve son evresindeyiz. Bitirme evresindeyiz. Akil insanlar konusunda hiçbir isim açıklamadık. Böyle bir beyanımız yok"

'Ortak nokta birlikte hareket edilmesidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu`nun açıklamalarına dair soruyu cevaplayan Atalay, "Kimsenin silahı bırakacağı yok halkı kandırmayın diyen Kemal Kılıçdaroğlu`nun açıklamasına cevap veren Atalay, Hükümetin planları dahilinde hareket edildiğini ve herkesin çözümü istediğini söyledi. Sadece muhalefet kenarda kalıyor. Bu gelecek umudu ve coşkunun içinde muhalefeti katmak istiyoruz. Ama onlar milletin umudunu kırarak kendi politikalarını yürütüyorlar. İlk safha terörün durması, terör unsurlarınını sınır dışına çekilmesidir. Kendileriyle bunu paylaşmak istiyoruz. Ama olmuyor. Keşke onların katkısını alsak. Muhalefet önemlidir. Bu sorunu çözen ülkelerin ortak noktası iktidar ile muhalefetin ortak hareket etmesidir. İyiki milletimizde bizim ne yapmak istediğimizi biliyor. Ak parti hükümetinin neyi planladığını ve düşüncesinin ne olduğunu biliyor. Muhalefetin söylediğinin kamuoyunda karşılığı kalmamıştır. Muhalefetin tavırları Türkiye için bir şanssızlıktır" dedi.

'İlk safha geri çekilme ve silah bırakma'

Süreci ve safhalarını anlatan Atalay, "Bizim deklare ettiğimiz silahların bırakılmasıdır. Silahların bırakılmasını hedeflemeyen hiçbir çalışmanın içinde yer almayız. Tedbir ve temkin içinde kesin tarihler içinde değiliz. Planın ilk safhası sınır ötesine çekilmedir ve terörün durmasıdır. Safhaları var ve bu ilk safha. Neyin nasıl yürüyeceğine dair çalışmalar devam ediyor. Bizim planımız bu işlerin tamamen bitmesi, suça katılmamış olanların eve dönüşleri var" diye konuştu.

'Meclis sürecin neresinde?

Bir parlamento ve yasa hazırlığı olup olmayacağı sorusunu cevaplayan Atalay, "Biz bu konuyu meclise götürkmek ve işbirliği yapmak istiyoruz. Biz çok acı örnekler yaşadık. Biz muhalefetten bir katkı alamadık. Eleştiri ve hakaret aldık. Biz zamanı geldiğinde konuyu meclise getiririz. Şu anda yasa kararı vermiş değiliz. Görüşme ve müzakerelerimiz var ama karar vermişliğimiz yok. Bu konuda gerekirse başvurulabilir. Bizim verilmiş bir sözümüz yok. sınır ötesi ile ilgili her türlü güvenceyi veririz. Ama meclis ile ilgili boyutu devam ediyor. Kapı açık ama verilmiş bir karar yok. Kriz oluşmaz. Süreç şeffaf yürüyor ve yürüyecek. Demokrasinin yolunu tıkamadık ve o şekilde yürüyecek. Geri çekilme çok uzun zaman almaz. Tarih koymuyoruz" dedi.

'CHP ile temaz olacak mı?'

CHP`nin "bize bilgi verilmiyor" çıkışını değerlendiren Atalay, muhalefetten geri dönüşün olmadığını söyledi. Atalay, "MHP`nin kendi tavrı var. Bu konuları konuşmak için bir araya gelmek istemiyorlar. CHP ile yakın temasımız oldu. Genel Başkan ve üç arkadaşı ile görüştük. 3`er kişilik heyetle devam edelim dedik. O devam ederse şu an CHP sürecin içindeydi. CHP ile görüşmek için ben görevlendirildim. Mecliste yüz yüze bir araya geldik. İktidar ile CHP arasında nasıl bir diyalog kurarız bunu konuştuk. 3 kişi biz verelim, 3 kişi CHP versin görüşelim istedik. Bizim teklifimiz bu sizden başka format gelebilir dedik. Esas kalıcı mekanizmayı nasıl kurabiliriz diye konuşmuştuk. Onlara telefon verdik. Ama geri dönüş olmadı. CHP`ye bilgi veririz. Süreç şeffaf işliyor. Biz neden CHP`ye bilgi vermeyelim ki? Bizim hala kamıpız açık. Bilgilendirmeye hazırız. Süreci beraber yönetelim. Türkiye`nin geleceği için çalışıyoruz. Bu cesaret ister. Biz Ak parti olarak güveni sağladık. Milletimiz bize güveniyor. Bunlar doğru yoldalar, doğru iş yapıyorlar diyor. Cesaretimiz milletimizin verdiği destekten geliyor. Bizim paylaşacağımız hiç kimse yok. Kıskançlığa düşmeyelim. Ana muhalefet ve muhalefet basına düşen bir zaaf olsa da bunu kullansak diye bekliyorlar. CHP içinde Deniz Baykal hala rol oynuyor. Kemal Kılıçdaroğlu o bölgenin sorunlarını iyi bilen bir insan. Parti içinde çaresiz görünüyor" dedi.

'İktidarımızın ilk işi OHAL'i kaldırmak oldu'

Çözüm sürecinde adımların ilk günden itibaren atıldığını ifade eden Atalay, "İktidarımızın 11. gününde ilk kararımız olağan üstü hali kaldırmak oldu. Biz o günden başlayarak çok önemli demokratik adımlar attık. Ana dilinde şarkı söyleyemez ve konuşamazdı. Biz imparatorluk mirasçıyız. Tükiye tekrar o büyüklüğe doğru gidiyor. Bizim çeşitli etnik grupta vatandaşımız var. O adımlar atılmasaydı. Biz bungüne gelip bunları konuşamazdık. Red, isyan ve inkar politikalarını ayaklar altına aldık. Kürtçe ve arapça televizyon ve radyo yoktu. Biz bu yayınları başlattık. Türkiye büyük devlet oluyor tekrar" sözlerini kullandı.

'Yeni, anayasa yapamazsak güven kaybederiz'

Yeni anayasa konusunda kararlı olduklarını belirten Atalay, "Yeni anayasayı yapmak bizim kararlılığımız. Biz yeni anayasa ile ilgili çok kararlıyız. Biz bu vaatte bulunduk. İktidarımız yeni anayasa yapmadan yine seçime giderse büyük güven kaybeder. Biz gerekli şartlar oluşmazsa B planını uygulayacağız. Biz yeni anayasa yapmak istiyoruz. Tercimiz tüm meclis olmazsa 3 partidir. Biz her tavizi verdik. Komisyonun oluşması bunlardan bir tanesi. Nasıl bir anayasa yapacağımızı biliyoruz. Şu anda planımız B planımızı çalışmaktır" dedi.

Beşir Atalay son olarak şunları söyedi: "Herkes şunu konuşuyor. Türkiye terör belasından da kurtulursa Türkiye`yi hiç kimse tutamaz diyor. Evet. Türkiye ayağındaki terör prangasından kurtulduğunda hiç kimse tutamayacak. Obama`nın başarılı bir şekilde ülkesine dönmesi Amerika-Türkiye ilişkilerini de olumlu etkileyecektir. Süreç sonunda ayrılıkçı vurgular bitecektir. Bizim birlik ve beraberlik kardeşilik projesidir. Ak parti bu bitirirse bitirir yoksa uzun sürer. Belirli bir atmosferi yaşıyoruz. Kardeşler arasında oluşturulan kuşkular giderilecektir."