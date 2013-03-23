Akil Adamlar Komisyonu'nda kimler yer alacak?

Teröre çözüm sürecinde rol alacak 'Akil Adamlar Komisyonu'nda yer alması beklenen isimler belli oldu. Komisyonda Hasan Cemal, Oral Çalışlar, Yaşar Kemal, Kadir İnanır, Tarhan Erdem, Ali Bayramoğlu, Mithat Sancar, Fazıl Hüsnü Erdem, Jülide Kural, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Vahap Coşkun yer alacağı belirtildi.

ntvmsnbc'de Nilgün Balkaç'ın edindiği bilgiye göre, Hasan Cemal, Oral Çalışlar, Yaşar Kemal, Kadir İnanır, Tarhan Erdem, Ali Bayramoğlu, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Jülide Kural, Fazıl Hüsnü Erdem, Vahap Coşkun, Mithat Sancar gibi isimler, komisyonda yer alacak isimlerden bazıları.

Akil Adamlar Komisyonu, 25 ile 30 kişiden oluşacak ve yedişerli gruplar halinde alt komisyonlar kurarak belli bölgeler ile konularda çalışacak.

Bu komisyonlar kendi iç mekanizmalarını oluşturacak. Başkan, sözcü gibi görev dağılımını da kendi bünyelerinde kuracaklar. Ayrıca, akil adamlar oluşumunun bir sivil toplum örgütü şemsiyesi altında çalışması da gündemde.



Peki komisyon nasıl bir işlev üstlenecek?



Akil Adamlar Komisyonu'nun temel işlevi çözüm sürecinin sağlıklı işleyişini temin etmek olacak. Çıkabilecek sorunlar, bu komisyon aracılığıyla giderilecek. Komisyon, sürece toplumsal desteği artırıcı çalışmalar yürütecek.

Akil adamlar, PKK'nın sınırdışına çekilme sürecini sekteye uğratacak sorunlar yaşanmaması için gözlemci statüsü olacak. Çekilmeyi sekteye uğratacak sorunlar yaşanmaması için çalışacak.