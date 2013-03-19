Erdoğan: Akil adamlar arasında kurumları temsil edecek kişiler olmalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Akil adamlar konusunda önem verdiklerini belirterek, bu kişilerin bir hedef kitlesi olması, bir ağırlığının olması gerektiğini söyledi. Erdoğan. ''Sadece akil adamlar olarak olaya bireysel bakarsak bu da eksik olur. Olayın hem bireysel boyutu olmalı hem de kurumları temsilen bu akil adamlar arasında insanların bulunması önemli. Çünkü kurumları temsilen, sendikalardı, iş adamlarıydı, bütün bunları temsilen orada insanların bulunması tabii ki bu süreci çok daha olumlu istikamette etkileyecektir'' dedi.

Danimarka ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündeme ilişkin sözleri şöyle:

Başbakan Erdoğan, İmralı'ya giden BDP milletvekillerinin ''geri çekilme sürecinde Meclis'in tarihi misyonu olacağı'' yönünde bir mesaj getirdiklerinin belirtilmesi ve ''Geri çekilmenin parlamentoda kurulacak bir komisyon gözetiminde olması tartışılıyor, akil adamların rol oynayabileceği söyleniyor. Sayın Adalet Bakanı da Meclis'te de gerekirse yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi. Bu misyon ne olabilir, paylaşabileceğiniz bir detay var mı'' diye sorulması üzerine, TBMM içerisinde bugüne kadar çözüm sürecine yönelik birçok çalışma yapıldığını, birçok adım atıldığını ancak çözüm sürecine anamuhalefet partisi ve MHP'nin herhangi bir katkısı olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Son dönemlerde BDP'nin bir katkısı varmış gibi bir hava görünüyor ama bunun ne kadar sağlıklı olduğunu göreceğiz. Şu anda yapılan açıklamalar, bana göre, bin düşünüp bir konuşacağımız açıklamalardır. Dolayısıyla ben TBMM'de, Adalet Bakanımın böyle bir açıklama yapıp yapmadığını bilmiyorum. Böyle bir açıklama, farklı bir açıklamadır zannediyorum. Sizin söylediğiniz gibi olmayabilir. Farklı bir konuda, farklı bir yaklaşım olabilir.

Bunun bir defa TBMM'ye getirilip, TBMM'den çözüm sürecine yönelik şu anda gündemde olan konuların görüşülmesi gibi bir şey bizim gündemimizde yok. Biz şu anda bütün gelişmeleri, bütün atılan adımları aramızda değerlendiriyoruz. İlgili bir ekibimiz var, bu ekibimizle bunları konuşuyoruz ve nihai neticeyi de zaten vakti, saati geldiğinde tamamıyla halkımızla milletimizle konuşuruz.



Akil adamlar konusu



Akil adamlar konusunda da ben aylarca önce zaten bir kapı açmıştım. Bu kapıdan birçok girişler oldu ama tabii bu kapıdan girenlerin daha sonra da ifade ettiğim gibi bir hedef kitlesi olması lazım, bir ağırlığının olması lazım. Eğer bir ağırlığı yoksa önüne gelen, hemen durumdan vazife çıkarmak suretiyle 'Ben bir akil adamım' derse olmaz. Onun bir kıymeti harbiyesi olmaz. Bunun bir kıymeti harbiyesinin olması lazım. Şu anda bu konu üzerinde bizler de hükümet olarak bir çalışmamız var. Sadece akil adamlar olarak olaya bireysel bakarsak bu da eksik olur. Olayın hem bireysel boyutu olmalı hem de kurumları temsilen bu akil adamlar arasında insanların bulunması önemli. Çünkü kurumları temsilen, sendikalardı, iş adamlarıydı, bütün bunları temsilen orada insanların bulunması tabii ki bu süreci çok daha olumlu istikamette etkileyecektir. Bu çalışmaları yapıyoruz.''

''Nevruza gölge düşürecek hareketler olmasın''



Nevruz kutlamalarına da değinen Erdoğan, bu kutlamaları haftaya yaymak gibi bazı adımlar olduğunu ifade ederek, ''Gönül arzu ederdi ki nevruz 21 Mart, 21 Mart'ta bunların kutlaması yapılsın ve bunu bu ülkede siyasi parti olsun, sivil toplum kuruluşları olsun birlikte yapsınlar, farklı farklı yapsınlar ama buna gölge düşürecek hareketler olmasın. Örneğin pazar günü yapılanlarda bazı yerde arzu etmediğimiz şeyler oldu. Bunlar olmamalı'' diye konuştu.

Nevruz kutlamalarının bir bahar şenliğine, özgürlük şenliğine dönüşmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, ''Buralarda sevinç olmalı, hüzün olmamalı. Eğer buraya hüzün karışırsa bu nevruz olmaktan çıkar. Çünkü nevruzun içeriğinde bu yok'' değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Erdoğan, nevruzun içeriğinde diriliş ve hayata baharın canlılığıyla bakışın bulunduğunun, bunun yakalanmasının önemini vurgulayarak, bazılarının bunu farklı bir fırsata dönüştürerek, çıkarımlar elde etmeye çalıştığını, bunun da kendilerinin düşüncelerinin tamamen dışında olduğunu söyledi.

AK Parti Kadın Kolları'nca da nevruz kutlaması yapılacağını dile getiren Erdoğan, bunun bir şenlik havasında geçeceğini ifade etti. Erdoğan, ''Asla burada böyle bir gölge yer almayacak. Temenni ederim ki Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılacak nevruz kutlamalarında da bu tür şeyler olmaz ve her geçen gün nevruzu şanına yakışır şekilde kutlamaya devam ederiz'' dedi.

