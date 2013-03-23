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'Âkil insanlar komisyonu ile adalet komisyonu eşzamanlı kurulmalı'

Pervin Buldan bundan sonra topun hükümette olduğunu söyleyerek, ‘âkil İnsanlar Komisyonu’ ve parlamentoda oluşturulacak bir ‘hukuk’ ya da ‘adalet’ komisyonunun eşzamanlı kurulmasının önemini belirtti

23 Mart 2013 11:13

Abdullah Öcalan’ın Nevruz kutlamaları sırasında PKK’ya çağrı yaparak başlattığı silahsız dönemin en önemli aktörlerinden BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, önümüzdeki günlerde atılacak yeni adımların ipuçlarını verdi. Buldan’ın verdiği bilgiye göre ilk adım; ‘âkil İnsanlar Komisyonu’yla birlikte parlamentoda bir başka komisyonun eş zamanlı kurulması. ‘âkil İnsanlar Komisyonu’ ve parlamentoda oluşturulacak bir ‘hukuk’ ya da ‘adalet’ komisyonunun eşzamanlı kurulmasının öneminden söz eden Pervin Buldan, “İkisi aynı anda kurulmazsa çekilme olmaz diye düşünüyorum. Bundan sonra top hükümette” uyarısında bulunuyor.

Radikal Gazetesi'nden Rifat Başaran'ın haberine göre, kKomisyonlar kurulduktan sonra PKK sınır dışına çekilecek ve İmralı’ya gidecek 4. BDP heyeti, Öcalan’ın, Kandil ve Avrupa’ya yazılmış yeni mektubuyla dönecek. Komisyonların iki hafta içinde kurulması gerektiğini söyleyen Buldan, MHP ve CHP ’nin bulunmasının şart olmadığını belirtirken, bu hafta hükümet ile bir görüşme trafiğinin başlayacağını anlattı.
 

Çekilecek PKK’lılara yönelik askeri operasyonların yapılabileceği yönünde çekinceler gündeme gelmişti. Pervin Buldan bu noktada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın geri çekilen PKK’lılara yönelik bir operasyon olmaması için tedbir alınacağına yönelik açıklamasının çok önemli olduğunu vurguluyor.

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