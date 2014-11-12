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Ata Demirer ile Özge Borak boşanıyor

Ata Demirer ile Özge Borak yaptıkları yazılı ortak açıklamada, 'Evliliğimizi arkadaşça ve dostane duygularla bitirme kararı almış bulunmaktayız' dedi

12 Kasım 2014 16:02

Komedyen Ata Demirer ile oyuncu eşi Özge Borak ayrılma kararı aldı. Eyyvah Eyvah 2'nin çekimleri sırasında tanışan ve üç yılı aşkın süredir birlikte olan Demirer ile Borak ortak yazılı açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Demirer ile Borak yaptıkları yazılı açıklamada, "3 yılı aşkın süredir devam eden ilişki ve evliliğimizi karşılıklı anlaşarak, arkadaşça ve dostane duygularla bitirme kararı almış bulunmaktayız. İnsani sevgisinden bir şey kaybetmemiş iki arkadaş olarak, geçireceğimiz bu zor süreçte sizlerin de yanımızda olarak gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle rica ederiz" dedi.

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