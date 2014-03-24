Ata Demirer'in alışverişinden sıkılan Özge Borak çareyi makyaj yapmakta buldu

Ata Demirer'in 45 dakika süren alışverişinden sıkılan eşi Özge Borak makyaj yaparak vakit geçirdi.

Ata Demirer ve eşi Özge Borak, önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s’deydi. Önce alışveriş merkezinin sinema katına giden ve “300: Bir İmparatorluğun Yükselişi” filmini izleyen çift, daha sonra alışveriş turuna çıkıp mağazaları dolaştı.

Ancak tişört bakmak için girdikleri mağazada Ata Demirer’in alışverişinin uzun sürmesi, Özge Borak’ın sıkılmasına yol açtı.

Özge Borak, eşinin alışverişinin bitmesini sabırla bekledi. Demirer tişört denerken önce çantasından ayna ve rujunu çıkarıp makyaj yapan, daha sonra cep telefonuyla ilgilenen Borak’ın bekleyişi, 45 dakika sürdü.

Beğendiği tişörtleri satın alan Demirer, ödemeyi yaptıktan sonra eşiyle beraber mağazadan ayrıldı.

Ünlü komedyen, çıkışta “Eyyvah Eyvah” serisinin dördüncü filmini çekip çekmeyeceği sorusuna olumsuz yanıt verdi. Ancak açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi: “Hayatta kesin bir şey yok, asla asla deme!”