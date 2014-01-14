Ata Demirer 2 milyon dolara annesine ev aldı

2012’nin nisan ayında oyuncu Özge Borak’la evlenen Ata Demirer’i anne hasreti sardı. Cihangir’de oturan ve annesi Ayten Kaçar’ın da kendisine yakın bir yerde yaşamasını isteyen ünlü komedyen, uzun süre devam eden araştırmaları sonucunda uygun evi buldu. Demirer, annesinin konforu için Cihangir’den 2 milyon dolara ev aldı.

Hürriyuet'ten Büşra Bozok Aytekz'in haberine göre, Ata Demirer ve Ayten Kaçar, ev aramaya geçtiğimiz yaz başlamıştı. Kayınvalidesine yardımcı olmak isteyen Özge Borak da ev arama işinde onu yalnız bırakmamış, ikili Cihangir’deki neredeyse tüm emlakçıları dolaşmıştı.