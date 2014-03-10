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Askeri casusluk davasında 42 kişi cezaevine girecek

'Askeri Casusluk' davasında sanık olduğunu öğrendiğinde bebeğini düşüren Yüzbaşı Yekdane Ebru Ercüment, 9 yıl 2 aylık hapis cezası yargıtay tarafından onanınca 5.5 aylık çocuğunu bırakıp hapse girecek

10 Mart 2014 11:36

Denizaltı savunma harbi eğitimi veren Karamürsel Eğitim Merkezi’nin tek kadın eğitim subayı olan Yüzbaşı Yekdane Ebru Ercüment  İstanbul’daki ‘Askeri Casusluk’ davasında önce şüpheli sonra sanık oldu. 2012’de sonuçlanan davada 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yüzbaşı, iddianamenin kabul edildiği ve örgüt üyeliğiyle suçlandığını öğrendiği gün bebeğini düşürdü. 
Toygun Atila'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre,  geçen Ekim ayında sağlıklı bir doğum yapan ve şu anda 5.5 aylık Ata adını verdiği bir bebeği olan Yekdane Ebru Ercüment, Malatya’daki Zirve katliamı sanığı 5 kişinin tahliye olduğu bugünlerde Yargıtay cezasını onadığı için cezaevine girecek.
 

42 subay hapse girecek 

56 sanıklı İstanbul’daki ‘Askeri Casusluk’ davası 2 Ağustos 2012’de karara bağlanmıştı. Örgüt üyeliği, devlete ait gizli belge bulundurmak, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde tutmak gibi suçlarla sanıklar ceza almıştı. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi 7 Aralık 2013’te 43 subay hakkındaki beraat ve mahkûmiyet kararlarını onadı. 29 kişinin tüm cezaları onanırken 14 kişi hakkındaki bazı cezalar ise bozuldu. Bu kişiler için 18 Nisan 2014’te duruşma tarihi verildi. Özel yetkili mahkemeler kaldırıldığı için bu cezaları bozulan sanıkların yargılanmalarının hangi mahkemede ve ne zaman yapılacağı ise henüz belirlenmedi. Belli olan bir şey ise 42 subayın cezaevine gireceği... ‘Kumpas’ kurulduğu hükümet üyeleri tarafından da dile getirilen davalar arasında yer alan Askerlik Casusluk davası sanığı subaylar sessizce teker teker cezaevine girmeye başladı. 12 Şubat’ta Astsubay Adnan Yılmaz, 22 Şubat’ta Deniz Mühendis Albay Necmi Yıldırım, 7 Mart’ta emekli Deniz Piyade Kurmay Albay Bahri Toper tutuklandı.
 

Yakalama kararı çıkarttılar 

Yarbay Kubilay Şükrü Özdemir, TÜBİTAK’çı Merdan Metin ve Deniz Üsteğmen Erol Tuna’ya ise infaz kararı tebliğ edildi. Savcılığa bu hafta gelmeleri için davetiye çıkartıldı. Henüz 5.5 aylık bebek sahibi olan Yüzbaşı Yekdane Ercment’in de aralarında bulunduğu 36 subay için ise yakalama kararı çıkartıldı.
 

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