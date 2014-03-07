T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel tahliye edildi

Dink davası sanığı Erhan Tuncel, '5 yılı aşan uzun tutukluluk süresi' gerekçesiyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi

07 Mart 2014 17:01

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında tutuklu yargılanan Erhan Tuncel'in tahliyesine karar verildi.
 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi , kamuoyunda, "özel yetkili mahkemeler" olarak bilinen ağır ceza mahkemelerini tümüyle kaldıran 6526 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, elindeki dosyalarını inceleyerek, 5 yılı aşan sanıkların tutukluluk durumlarını ele adı.

Buna göre mahkeme heyeti, Hrant Dink'in davası kapsamında tutuklu bulunan Erhan Tuncel'in tahliyesine karar verdi. Heyet, ayrıca başka dosyalarda 5 yılı aşkın süredir tutuklu yargılanan 13 sanığın da tahliyesine hükmetti.

Tuncel'in Tekirdağ Kapalı E Tipi cezaevinden gece saatlerinde çıkış yaptığı öğrenildi.

 

'Memleketine gitti'

 

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Tuncel’in avukatı Erdoğan Soruklu tahliye ile ilgili olarak, “Erhan’ı dün akşam 22:00’de aldık. Sabaha kadar beraberdik. Erhan bugün memleketine  (Elazığ) gitti. Anne-baba ziyareti için… Tekrar buraya döner sanıyorum” dedi.

ETİKETLER

hrant dinkerhan tunceltahliye edildigazetecielazığavukatıannebabaerdoğan soruklu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24