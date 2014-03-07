Hrant Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında tutuklu yargılanan Erhan Tuncel'in tahliyesine karar verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi , kamuoyunda, "özel yetkili mahkemeler" olarak bilinen ağır ceza mahkemelerini tümüyle kaldıran 6526 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, elindeki dosyalarını inceleyerek, 5 yılı aşan sanıkların tutukluluk durumlarını ele adı.

Buna göre mahkeme heyeti, Hrant Dink'in davası kapsamında tutuklu bulunan Erhan Tuncel'in tahliyesine karar verdi. Heyet, ayrıca başka dosyalarda 5 yılı aşkın süredir tutuklu yargılanan 13 sanığın da tahliyesine hükmetti.

Tuncel'in Tekirdağ Kapalı E Tipi cezaevinden gece saatlerinde çıkış yaptığı öğrenildi.

'Memleketine gitti'

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Tuncel’in avukatı Erdoğan Soruklu tahliye ile ilgili olarak, “Erhan’ı dün akşam 22:00’de aldık. Sabaha kadar beraberdik. Erhan bugün memleketine (Elazığ) gitti. Anne-baba ziyareti için… Tekrar buraya döner sanıyorum” dedi.