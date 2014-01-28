Askeri casusluk davasında 15 tahliye

Kamuoyunda 'casusluk davası' olarak da bilinen gizli belgelerin temin edilmesi soruşturmasında tutuklu bulunan kişiler için avukatlar, bir üst mahkeme olan Bursa Terörle Mücadele Kanunun 10. maddesiyle görevli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geçen hafta itiraz etti. İtirazları inceleyen mahkeme de geçen cuma gününden beri her gün gruplar halinde tahliye kararları veriyor. Bugün de 10'u muvazzaf asker, 5'i sivil memur 15 sanık hakkında tahliye kararı çıktı.

Edinilen bilgiye göre muvazzaf askerler İhsan Gökoğlan, İlter Alaç, Oğuz Okuyucu, Nuri Dereli, Aydın Şit, Celalettin Akçil, Durmuş Eray Güçlüer, Erhan Murat Akdemir, Hamza Kaya, Emre Aslan, sivil memurlar Süreyya Doğan, Filiz Albayrak, Sara Karadavut, Ferda Berge ve Deniz Yiğitoğlu serbest bırakıldı.

Böylece 'gizli bilgi ve belge bulundurma' davasında tutuklu yargılanan 59 sanıktan cuma gününden bu yana 37’si, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmış oldu. Cezaevinde halen 22 sanık bulunuyor. Cezaevindeki 22 sanıktan da 9’unun asker olduğu öğrenildi.