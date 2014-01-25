Askeri casusluk davasında 20 askere tahliye

İzmir merkezli, 'askeri casusluk operasyonu' olarak bilinen, gizli belgelerin temin edilmesine yönelik soruşturmada tutuklu bulunan askerler için, Bursa Terörle Mücadele Kanunun 10. maddesiyle görevli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz sonrasında önce 9, ardından 11 olmak üzere 20 kişi hakkında hakkında tahliye kararı çıktı.

Yaklaşık 20 aydır Şirinyer askeri cezaevinde tutuklu bulunan Yavuz Pehlivan, Mehmet Metin Turan, Tamer Nalbant, Davut Yıldız, Erdal Özkan, İdris Acartürk, Asuman Ünlü, İrfan Pehlivan ve Erdal Şener’in mahkeme kararının UYAP üzerinden yayınlanmasının ardından serbest bırakılacakları açıklandı. Aynı mahkemece iki kişinin tahliye talepleri ise reddedildi. Bunun yanı sıra diğer tutuklular için yapılacak olan itirazların da pazartesi gününden itibaren incelenmeye başlanacağı bildirildi.

Tahliye sayısı 20'ye çıktı

Aralarında Jandarma Yarbay Emin Uğur Özaçık ve Deniz Üsteğmen Anıl Bilgin'in de bulunduğu 11 kişi daha tahliye edildi. Mahkeme avukatların tahliye talepleri ile ilgili itirazlarını değerlendirmeye devam ettiği, sayısının artabileceği öğrenildi. Tahliye edilen askerlerin yakınları Askeri Cezaevi önüne giderek beklemeye başladı.

Davada tutuklu yargılanan askerlerin sayısı 18, siviller birliklerle toplam tutuklu sayısı ise 39.