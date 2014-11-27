Yeni “Çevresel Etki Değerlendirme" (ÇED) Yönetmeliği'nin alışveriş merkezleri(AVM), hidroelektrik santralleri(HES), toplu konutlar ve golf sahaları için rapor zorunluluğunu kaldırmasıyla "bunun büyük tehlikeleri de beraberinde getirecek uyarısında bulunan" sivil toplum kuruluşları "en büyük zararın ormanlara geleceğini ve bundan yabani hayvanların olumsuz etkileneceğini" belirtti. Doğa Derneği Genel Müdürü, "Artık şehirlere daha çok domuz ve ayı inecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik önceki gün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk tepki Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu'ndan gelirken, yönetmeliği ‘çevre katliamı' olarak değerlendirdi.

Zaman'da yer alan habere göre, dün de(27 Kasım 2014) Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, eleştiri ve uyarılarda bulundu. Ortaya çıkan durumu ‘tam bir facia ve doğa katliamı' olarak tanımlayan Yılmaz, artık şehirlere daha çok domuz ve ayının ineceğine dikkat çekti.

Yatırımlar sebebiyle birçok habitat alanının yok edildiğini, burada yaşayan türlerin de yaşamak için başka bir yerler seçtiğini anlatan Yılmaz şu bilgileri verdi:

“Domuzların şehre inmesi İstanbul'da olduğu için magazinel anlamda ilgi gördü. Ama Anadolu'da birçok yerde benzer olaylar yaşıyoruz. Ayı saldırılarının son yıllarda arttığını herkes görüyor. HES'ler, otobanlar ve büyük projeler yüzünden doğal beslenme ve üreme alanlarını kaybeden canlılar, insan yerleşkelerine yaklaşmak zorunda kalıyor. Artık bu tür örnekleri daha sık duyacağız."