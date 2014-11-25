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Çevre

Toplu konutlar ve AVM'ler için ÇED olumlu raporu aranmayacak!

Yeni çevre katliamlarına yol açacak yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

25 Kasım 2014 14:50

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmeliğini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni yönetmelik, "eski hileleri" de içinde barındırıyor. Son yönetmelikte, çevre katliamlarına yol açan 3. köprü, 3. havaalanı gibi projeler için Anayasa Mahkemesi kararına karşın “ÇED'den muaf” tutulurken, toplu konut projeleri, AVM'ler ve golf sahaları için ÇED olumlu raporu aranmayacak.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, yeni yönetmelikte, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği “23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır” hükmü, aynen korunuyor. Yönetmelik, böylelikle 3. havaalanı, 3. köprü, İstanbul-İzmir otoyolu gibi projelerini ÇED incelemesinden muaf tutuyor.

Yeni yönetmeliğe göre; 100 odanın altındaki oteller, 500 konutun altındaki toplu konut projeleri, yıllık üretimi 30 bin tonun altındaki balık çiftlikleri ve golf tesisleri için de ÇED olumlu raporu aranmayacak.

 

 

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