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Çevre

İstanbul'da denizden yine domuz çıktı

İstanbul Tophane sahilinde karşılaşılan domuzu kurtarmak için vatandaşlar ve rıhtımda bulunanlar uzun süre uğraş verdi

10 Kasım 2014 19:18

İstanbul'da 10 gün içerisinde 3. kez boğazın sularından bir domuz çıkartıldı. Tophane sahilinde denizden çıkarılan domuzun, eğer tahmin edildiği üzere 3. köprü ve çevresindeki dev inşaat hareketliliğinden etkilenip denize girdiyse, 30 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzerek geçtiği düşünülüyor.


DHA'nın haberine göre, İstanbul Boğazı'nda yine yaban domuzu şaşkınlığı yaşandı. Boğaz sularında 3'üncü kez karşılaşılan domuz bu kez çok şaşırtıcı bir bölgede Tophane rıhtımından karaya çıkarıldı.

 

Halata tutundu

 

Vatandaşlar ve rıhtımdaki görevliler domuzu kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Halat atılarak yakalanmaya çalışılan yaban domuzununun bu halatı ısırarak kendini kurtarmaya çalıştığı, ancak kıyıdaki insanlardan ürküp yeniden açığa yüzdüğü görüldü.

Dalgalar arasındaki domuz bir teknenin yardımıyla kıyıya yönlendirildi, kıyıdan atılan halatlarla güçlükle de olsa karaya çıkartıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonunun kamerası ile görüntülendi.

 

Vahşi hayata geri gönderilecek

 

Uyuşturucu iğne atılan yaban domuzunun belediye ekipleri tarafından hayvan toplama aracına taşınarak Büyükşehir Belediyesi Hasdal Rehabilitasyon ve Veterinerlik Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Domuzların boğazın akıntıları nedeniyle bu kadar uzak mesafelere geldikleri düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde de boğaz sularında farklı günlerde iki yüzen domuza rastlanmıştı.

 

10 gün içinde 3. domuz vakası

 

Bu olaylarda domuzlar Tarabya ve Bebek sahilinden karaya çıkarılmıştı. Son olaydaki domuz, sanıldığı gibi 3. Köprü ve çevre yollarının dev inşaat alanlarının yakınından denize girdiyse, eşine ender rastlanır uzunluktaki bir mesafeyi de yüzerek geçmiş oldu

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