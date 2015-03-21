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Arınç’ın sözleri sosyal medyada: Arınç, Erdoğan’a 'one minute' çekti

Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik tepkisi sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından oldu

21 Mart 2015 19:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreci kapsamında oluşturulacak 'İzleme Heyeti'yle ilgili "Gazetelerden öğrendim. Doğru bulmuyorum" sözlerine hükümet kanadından tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Bu açıklamalar Cumhurbaşkanımıza da hükümetimize de zarar verir. Sorumluluk bizde, İzleme Heyeti'nin faydalı olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Arınç'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Arınç'ın sert çıkışı ağırlıklı olarak, siyasi kariyerine nokta koyacak olmasına bağlanırken, bu durumu olumlu bulanlar da var.

İşte sosyal medyada yer alan mesajlar:

 

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