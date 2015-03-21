Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın eleştirilerine cevap vermedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "İzleme Heyeti haberlerini gazetelerden öğrendim, doğru bulmuyorum" sözleri nedeniyle eleştirdiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Denizli'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada hükümet kanadından gelen eleştirilere cevap vermedi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Newroz mektubuna da değinmeyen Erdoğan, "Nevruz barışın habercisi olsun" demekle yetindi.

Bülent Arınç, "ülkeyi hükümetin yönettiğini, sorumluluğun hükümette olduğunu ve İzleme Heyeti'nde kararlı olduklarını" açıklamıştı. Erdoğan'ın, "Gazetelerden okuyorum" dediği İzleme Heyeti'nden haberdar olduğunu duyuran Arınç, Erdoğan'ın "sadece son olayda değil, daha önceki birkaç olayda da kamuoyu önünde hükümeti eleştirir noktaya gelmesinin, hissi konuşmalarının kendisini ve hükümeti yıprattıığını" vurgulamıştı. Arınç 'Ben bundan hoşlanmadım, bu hoşuma gitmedi, bunu soğuk karşıladım veya sıcak karşıladım' beyanları kendi hissi beyanlarıdır" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Denizli'de katıldığı toplu açılış töreninde halka seslendi.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ağaç görmek isteyen Denizli'ye gelsin. Gelsinler kendi elleriyle de fidan diksinler. Boş lafla çevrecilik yapılmaz. Taksim'de 12 ağaç yer değiştiriyor. Ortalığı yakıp yıkıyorlar. Ama onların derdi ağaç yeşil değil. Onlar gelip bizim diktiğimiz 3 milyar 250 milyon ağaca baksınlar.

Henüz başbakan olmamıştım, Sayın Gül’ün başbakanlığı döneminde kendisiyle de görüşerek ilk adımı nerede attık biliyor musunuz? Aydın Denizli arasında 125 km’lik bölünmüş yolun temelini atarak işe başladık. O zaman partinin genel başkanıydım, sayın Gümrük Bakanımız’la geldik, tarih verdik ve 125 km’lik bölünmüş yolu yaptık.

'Terleyen bir Cumhurbaşkanı

olacağımı söylemiştim'

Terleyen bir cumhurbaşkanı olacağımı söylemiştim. Milletimden destek istemiştim. Denizli 7 ayda ziyaret ettiğim 14. şehir oldu. Resmi ziyaretler için pek çok ülkeye gittim. Dün de Ukrayna’daydım. Pek çok yabancı heyetleri kabul ettik. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda muhtarlarımızla her hafta bir araya geliyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir sonraki seçimde 50 bin muhtarla buluşacak. Parti ayrımı yapmaksızın tüm muhtarlarımızı buraya davet ediyoruz, taleplerini kayra geçiyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin ne kadar meselesi varsa takip ediyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz. Neşet Usta böyle diyor. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Bu gayretlerin neticelerini de aldık. Ama kat etmemiz gereken çok mesele var. Bugünkü şartların dünden daha zor olduğunu biliyoruz. Çevremizde yaşananların ümitsizliğe sevk ettiğini biliyoruz. Biz şartlar ne olursa olsun bölgemizde ve dünyada hedeflediğimiz barış ve refah için çalışmaya devam edeceğiz.

Eğer Çanakkale önlerine gelen düşman ordularının büyüklüğüne bakıp da 'biz bu savaşı kazanamayız' deseydik bugün halimiz ne olurdu. Silahındaki son kurşuna kadar mücadele ettiler. Yetmediği yerde süngüsünü taktı, yetmediği yerde eliyle koluyla savaşmayı sürdürdü. Önümüze yep yeni bir dönem açıldı.

Korkaklar zafer anıtı dikemez

Biz bugün bu ülkede özgürce yaşıyorsak, bunun önce Allah’ın yardımına sonra da onların fedakarlığına borçluyuz. Kendi ülkesine ve milletine güveni olmayanlar felaket tellallığı yaparlar. Unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez. Türkiye’nin çözülemeyecek meselesi yok. Yeter ki bize Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan o ruha sahip çıkalım. Biz 12 yıl önce Türkiye 3 kat büyüyecek desek kim inanırdı. Adım adım tüm engelleri aştık, projeleri hayata geçirdik neticelendirdik ve bu noktaya geldik. 2023’te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız diyoruz buna da inanmıyorlar.

Seçimlere kaldı 2,5 ay, orda ne projeleri var ne gayretleri var. Siz ne yapacaksınız onu söyleyin. Asmam yıkıldı suyu sıkıldı. Bugün koca kızı görmedim koca kızı görmedim canım sıkıldı amanın canım sıkıldı. Rahmetli Özay Gönlüm bunları görse bu türküyü şöyle yapardı: Gündem yıkıldı muhalefet sıkıldı bugün cumhurbaşkanını görmediler canları sıkıldı amanın canları sıkıldı.

Bir şehre geldi, sonra baktık hiçbirinde yoklar

Bir muhalefet partisi başkanı ne dedi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı nereye giderse ben de oraya gideceğim. Hatta bir şehre de geldi. Sonra baktık hiçbirinde yoklar. Bize Çankaya yokuşunu çıkamaz diyenlerin kendi nefesleri kesildi anlaşılan. Motorları su kaynattı su. Biz ülkemizi boydan boya gidebilsinler diye yollarla donattık yine gidemiyorlar.

Bir başka muhalefet partisinin milletvekilleri ne dediler, “Marmaray ‘ı kullanmayacağız” dediler. Biz bunu milletimiz için yaptık. İstanbul Boğazı’nın altına üçüncü tünel yapılıyor. Temeli yakında atılacak.

7 Haziran'da seçime girmiyorum ama...

Biz 2023 dedik. Her alanda hedeflerimizi ortaya koyduk, projelerimizi geliştirdik. Yetinmedik, çocuklarımız için 2053 dedik, 2071 vizyonlarını gündeme getirdik. 7 Haziran’da seçime girmiyorum ama Türkiye için hedeflerimi izah ediyor projelerimi paylaşılıyorum. Benim anlayışıma göre ülkeye hizmet böyle yapılır. 7 Haziran seçimlerinin gündeki yeni Türkiye olmalıdır. Yeni Türkiye’nin inşası içinde başkanlık sistemine ihtiyacımız var. Anayasa konusu üzerinde durduğumuz hayata geçirmek için teşebbüslerde bulunduğum bir meseledir.