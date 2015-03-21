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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet arasındaki krize ilk tepki MHP'den

'Devlet yönetimi boşluktadır, hükümet iflas etmiştir'

21 Mart 2015 16:15

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, üçüncü göz olarak çözüm sürecine refakat etmek üzere planlanan İzleme Heyeti'ne "karşı olduğunu, haberleri gazetelerden okuduğunu, süreci yöneten hükümetse gereğini yapması gerektiğini" açıklayarak hükümete sert çıkan Erdoğan'I sert bir dille eleştirmesi Türkiye gündemine oturdu. 

Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında yaşanan krizin ilk kez açık bir şekilde kamuoyunda tartışıldığını ortaya koyan Arınç'ın açıklamalarına ilk yorum MHP'den geldi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural sözleri duyunca "Vay vay vay bunlar artık yalan üstüne yalan söylüyorlar. Devlet yönetimi boşluktadır. Allah bizi korusun. Hükümet iflas etmiştir" dedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Arınç'ın sözlerini yorumlayan MHP Kurultayı'nda Vural, "Bir adım sonrasını bilmiyorlar. Türkiye bir ihtirasın esiri olmuştur. Türkiye'yi yöneten bir hükümet, bakanlar kurulu yoktur. Bu iflas etmiş bir hükümettir. Halk 7 Haziran'da sandığı kıracaktır" diye konuştu.

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