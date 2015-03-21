AKP'li Metiner: Arınç'ın sözlerinden çok rahatsız oldum, şaşkın ve üzgünüm

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili sert açıklamalarına canlı yayında tepki gösterdi. Arınç'ın kendisini çok şaşırttığını söyleyen Mehmet Metiner, "Çok üzüldüm, 'Cumhurbaşkanımızın hissi düşünceleri' diye bir tanımlama beni rahatsız etti. Siyaseti iyi beceren biri değilim. Şu an şaşkınım ve üzgünüm" dedi.

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A Haber canlı yayınında konuşan ve sözlerini "Bülent Ağabey beni bağışlasın" diye sürdüren Metiner şöyle konuştu;

"Ben çok rahatsız oldum. Ben, bu üsluptan çok hoşlanmadım. Adaylık sürecine az bir süre kala bu konuşmaların yapılmasının doğru olmadığının farkındayım. Cumhurbaşkanı bu hareketin lideridir. Cumhurbaşkanı hissi konuşmaz. Davutoğlu ve Cumhurbaşkanımız bir bütündür. Bu sözleri içime sindirmediğimi Bülent Ağabey'e belirtmek istiyorum."