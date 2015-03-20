Erdoğan'ın hükümete sert çıkışından sonra Davutoğlu sessiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çözüm süreci kapsamında İmralı'ya giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek “İzleme Heyeti” oluşturulmasıyla ilgili olarak “Ben gazetelerden okuyorum. Böyle bir şeyden doğrusu benim haberim yok. Şunu da çok net söylüyorum ben olumlu bakmıyorum” demesine başta Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere hükümet kanadı sessiz kaldı. Erdoğan daha önce de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekili aday adayı olmasını "Doğru bulmuyorum. Fidan'a kırgınım" sözleriyle eleştirmiş, Davutoğlu'nun "Hakan bana siyasette lazım" dediği Fidan temayül yoklamalarında en ön sırada yer aldığı iddialarına rağmen başvurusunu geri alarak yeniden MİT Müsteşarlığına atanmıştı.

Çözüm süreci kapsamında oluşturulacak “İzleme Heyeti”nde yer alacak isimlerden 6’sının asil, 3’ünün yedek olarak belirlendiği iddiası dün gündeme gelmişti.

Heyette asil üye olarak yer alan isimlerin, HDP'den milletvekili adaylığı teklifi aldığını ancak teklifi reddettiğini söyleyen aktör Kadir İnanır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Denizbank Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Deniz Ülke Arıboğan, gazeteci yazar Avni Özgürel, İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Türkdoğan, Star Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren ve Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan olduğu öne sürülmüştü.

İzleme Heyeti’nde yer alan isimlerin kabul edilmemesi halinde, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Beril Dedeoğlu, Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu ile Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu'nun da yedek listede yer aldığı iddia edilmişti.

Hükümet ve HDP yalanladı

“İzleme Heyeti’nde yer alacak isimler belli oldu” iddiası önce çözüm süreci kapsamında HDP heyetiyle görüşmeler gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan tarafından, ardından da HDP heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından yalanlandı. Akdoğan, "Biz açıklama yapmadan hiçbir şeye itibar etmeyin" derken, Önder de "İzleme Heyeti henüz kurulmuş değil, kesinleşmiş isimler de yok" diye konuştu.

Erdoğan: Yeni roman mı yazdırılacak?

“İzleme Heyeti’nde yer alacak isimlerin belli olduğu” iddiası bugün Ukrayna ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da soruldu.

Erdoğan, “İzleme Heyeti”yle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Ben gazetelerde okuyorum. Böyle bir şeyden benim haberim yok. Bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Başbakanlığım döneminde de ‘Akil İnsanlar Heyeti'nden bir grubun gitmesine nasıl bakarsınız?’ dediklerinde bunu doğru bulmadığımızı o zaman da söylemiştim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum. İstihbarat kuruluşları ile bu işler yürür. Bizler o dönemde malum temsilcileri olan siyasi partiden 3 elemanı buraya gönderdik. Yine biz gönderdik. Hükümet olarak gönderdik. Bu sayının 3’ten 5’e, 7’ye çıkması veya ayrı bir grubun oraya gitmesi neyi değiştirecek ki. Birilerini tatmin için bu işler yapılmaz. Bunun dışındaki süreç kendi çerçevesi içinde kalmalıdır. Yeni bir roman mı yazdırılacak. Bunları da samimi bulmuyorum.”

Davutoğlu sessiz kaldı

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından AKP 4. Sosyal Bilimler Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuşmasında ne çözüm sürecine, ne de Cumhurbaşkanı’nın İzleme Heyeti’ne yönelik eleştirilerine değinmedi.

Davutoğlu konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Cuma namazlarında hutbelerinde Atatürk'e dua okumak zorundalar" sözleriyle Diyanet'i eleştirmesine ilişkin olarak, "Anamuhalefetin genel başkanı Diyanet İşler'i Başkanına 'Nankör' diyor. Dünyanın neresinde bir siyasi parti başkanı diyanet işleri başkanına hakaret eder? Bunu söyleyenden daha nankör birisi olabilir mi?" dedi.

Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın Çanakkale'nin 100. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında sarf ettiği "Osmanlı hükümeti, Alman hamlelerinin kuklası olmaktan sakınmadı" sözlerine de göndermede bulundu. Davutoğlu, "7 düvelin karşımıza dikildiği bir anda verilen mücadeleyi bilmemek ne büyük cehalettir" dedi.