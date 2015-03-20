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HDP'den Erdoğan'a ilk tepki: Her şeyi tek elde toplamak isteyen Cumhurbaşkanı sürece takoz koyuyor

"Bu çıkış 'Kürt sorunu yoktur' anlayışının bir devamı"

20 Mart 2015 13:52

Halkları Demokratik Kongresi (HDK) Eş Başkanı ve HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü, çözüm sürecinde ‘İzleme Heyeti’ne olumlu bakmadığını sölyeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "siyasi sorumluluğu olmayan bir alanda açıklama yaparak çözüm sürecine takoz koyduğunu" söyledi.

Radikal’e konuşan Ertuğrul Kürkçü açıklamaların, “Kürt sorunu yoktur” anlayışının bir devamı ve Cumhurbaşkanı’nın her şeyi ‘tek elde’ toplama gayretinin bir ürünü olduğunu söyledi.

Bu sözlerle ilgili henüz bir mütalaa yapmadıklarını belirten Kürkçü, “Ancak dil sürçmesi olduğunu da sanmıyorum. Sürece izleme kurulu gibi bir üçüncü bir taraf oluşturulması konusu İmralı’da Öcalan ve devlet yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde netleşmişti. Bunun uygulamasının nasıl olacağı bekleniyordu. Şimdi, cumhurbaşkanı siyasi sorumluluğu olmayan bir alanda açıklama yaparak çözüm sürecine takoz koyuyor” diye konuştu.

 

Tek elde toplama isteği tek elden dağıtacak

 

Kürkçü, Erdoğan’ın bu süreçte kendisinden başka hiç kimsenin inisiyatif kullanmasını istemediğini vurgularken, “Her şeyi tek elde toplamak istiyor ancak bu tek elde toplama isteği tek elden dağılmayı getirecek, bunu kendisi de görecek”ifadelerini kullandı.

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