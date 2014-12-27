Arınç'ın 'kahkaha' çıkışı, 'en cinsiyetçi açıklamalar' listesinde 3. oldu

Siyasetçilerin 2014 yılında sarf ettiği “en cinsiyetçi” sözleri derleyen İngiliz Independent gazetesi, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın “kahkaha” açıklamasını listede üçüncü sıraya koydu.

Listenin ilk sırasında Japon siyasetçi Akihiro Suzuki'ye ver verildi. Hükümetteki Liberal Demokrat Parti vekillerinden Suzuki, Tokyo İl Meclisi'nde konuşan kadın meslektaşı Ayaka Şiomura'yı eleştirirken, "Acele et ve artık evlen" diye laf atmıştı. Suzuki, gelen tepkiler üzerine, gazetecilerin önünde Şiomura'dan eğilerek özür dilemiş ve "kendisine hakaret etme niyeti olmadığını" söylemişti.

İkinci sırada, bir röportaj sırasında "tecavüz etmekle suçlanır diye bir kadınla yalnız başına asansöre binmeye çekindiğini" belirten Valladolid Belediye Başkanı Leon de la Riva'nın şu sözleri yer aldı:

"Düşünün bir asansöre biniyorsunuz ve sizi ayartmaya çalışan bir kadınla karşılaşıyorsunuz. Asansörde sutyenini, eteğini çıkarıyor, sonra da dışarı fırlayıp bağıra çağıra kendisine saldırmaya çalıştığınızı söylüyor."

İspanyol belediye başkanının büyük eleştiri alan sözleri, kentte 'sutyenli protesto'lara neden olmuştu.

Arınç 3’üncü sırada

Başbakan Yardımcısı Arınç ise listeye şu sözleriyle girdi:

"İffet çok önemli. Sadece bir isim değil, kadın için de bir süstür, iffet. Erkek için de bir süstür. (Kadın) iffetli olacak. Erkek de olacak. Zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Kadın ise o da iffetli olacak. Mahrem-namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak, iffetini koruyacaksın."