Arınç: Mısır'daki Türk gazetecilerin tutuklanma ve infaz ihtimali var

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mısır’da El Fetih Camiî’nde mahsur kalan TRT Türk muhabiri Metin Turan ile TRT Arapça’nın Arap asıllı muhabiri için endişe duyduklarını söyledi. Muhabirler ve sivil halk için tutuklanma ya da infaz edilme ihtimali bulunduğunu belirten Arınç, “Dışişleri bakanımız biraz önce İslam Konferansı Başkanı veya Genel Sekreteri olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu arayarak olaya müdahale etmesini istedi. Rejim nezdinde girişimlerimiz devam ediyor.” dedi.

Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da Mevlana Mahallesi’nde, Türkiye genelinde 46 ilinde aynı anda başlatacağı 90 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesine katılmak üzere Bursa’ya geldi. Arınç’ı, Bursa’ya yeni atanan Vali Münir Karaloğlu, karşıladı.

Mısır’da El Fetih Camii’nde mahsur kalan Türk gazeteciler ve sivil halkla ilgili bir soru üzerine Arınç, bir vahşetin içerisinde bulunduklarını dile getirdi. Katliam yaşandığını, insanların hedef gösterilerek baltacılar ya da rejime bağlı asker ve polislerce insanların katledildiğin kaydetti. Buna kimsenin duyarsız kalamayacağını belirten Arınç, Türkiye’nin, Mısır’da darbe olduğunda açıkça adını koyan ve kınayan tek ülke olduğu için iftihar etmesi gerektiğini ifade etti.

'Tutuklanmaları ya da infaz edilmeleri ihtimal dahilindedir

Arınç, şöyle konuştu: “Türkiye bu konuda çok iyi bir imtihan verdi. Bunu bütün dünya biliyor. Şimdi yaşanan vahşet karşısında uzaktan yakından bazı söyler duyuyoruz ama bunlar meseleyi çözmüyor. Eğer 1-2 ay önce başlayan bu olaya ‘bu demokrasiye karşı bir darbedir, bunu telin ediyoruz’ demiş olsalardı bu gruplar bu cesareti bulamazlardı. Yaşanmış olaylar çok acıdır. Maalesef dünden bu yana El Fetih Camiinde 400 kişi mahsur durumdadır. Bunların içerisinde TRT Türk muhabiri Metin Turan ile TRT Arapça’nın Arap asıllı bir muhabiri de bulunuyor. Bizim tespit edebildiğimiz 10 kadar gazeteci vardır. Bunlar içeride mahsur durumdalar, iki şeyden korkuyorlar. Kendilerini muhasara eden güçler rejime bağlı güçlerdir. Çıkarlarsa tutuklanacaklar ya da infaz edeceklerdir. İçeride kalırlarsa da bu sefer içeriye öldürmek amacıyla maalesef bir vahşet yaşanacaktır. Bu ihtimal dahilindedir.

'Rejim nezdinde girişimlerimiz devam ediyor'

Her ikisini endişe ile takip ettiklerini vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: “Enteresandır bizim Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz dün bir bildiri yayınlayarak Mısır’a gidecek gazetecilerin dikkatini çekmiştir, güvenli değildir, tedbirinizi alın ya da gitmeyin diye. Fakat oradaki muhabirlerimiz bu talimatın dışında kaldılar. Görevi icabı orada bulunuyorlardı. Dışişleri bakanımız biraz önce İslam Konferansı Başkanı veya Genel Sekreteri olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu arayarak olaya müdahale etmesini istedi. Rejim nezdinde de girişimlerimiz devam ediyor. Umarım camidekiler salimen dışarı çıkarlar. Kendileri hakkında kötü bir işlem yapılmaz. Basın mensupları açısından meseleye baktığımızda büyük bir hassasiyet ve endişe içindeyiz. Sivil insanlar açısından baktığımızda, birkaç gün öncesinde birkaç bin ölüyü hatırladığımız için büyük bir endişe içindeyiz. Dileriz Mısır’da hepimizi üzen bir olayla karşılaşmayız.”