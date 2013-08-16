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Dünya

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan gerçek mermi talimatı

Mısır İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerine gerçek mermi kullanma emri verdi

16 Ağustos 2013 06:00

 

Mısır İçişleri Bakanlığı, ordunun Mısır taraftarlarına yaptığı müdahalenin ardından güvenlik güçlerine "herhangi bir saldırıya maruz kaldıkları takdirde meşru müdafaa çerçevesinde gerçek mermi kullanmaları" talimatı verdi 
Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Müslüman Kardeşlerin düzenlediği terör saldırılarında polis merkezlerini ve hükümet binalarını yakması ve kaos ortamını yükseltmek için gösterdiği çaba göz önüne alınarak, güvenlik güçlerine, herhangi bir saldırıya maruz kaldıkları takdirde meşru müdafaa çerçevesinde gerçek mermi kullanmaları talimatı verilmiştir" denildi. 
İlgili birliklerin ve güvenlik güçlerine gerekli ekipmanın sağlandığı belirtilen açıklamada, "bakanlık elemanlarının bu saldırılar karşısında ülkeyi kaos ortamından koruyup güvenliği sağlayacağından emin olduğu" öne sürülerek, "Birliklere ve birimlere saldıranların peşlerinden gidilecek ve haklarında gerekli ceza verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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