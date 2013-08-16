Mısır Türkiye Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Mısır'daki gelişmelerin ardından istişareler için çağrılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın bugün ülkeye dönmesi bekleniyor. Türkiye'nin büyükelçisini çağırmasına Mısır da aynı şekilde karşılık vererek Ankara Büyükelçisi'ni Kahire'ye çağırdı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretin dönüşünde uçakta önemli açıklamalarda bulunmuş, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdığını açıklamıştı.
Türkiye'nin büyükelçisini çağırmasına Mısır da aynı şekilde karşılık vererek Ankara Büyükelçisi'ni Kahire'ye çağırdı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaddin'in, "Son dönemdeki gelişmeleri görüşmek için" Kahire'ye çağrıldığı belirtildi.