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Arınç: Mahkemenin twitter kararını uygularız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, mahkemenin Twitter'ın açılması yönündeki kararını uygulayacaklarını açıkladı

26 Mart 2014 15:44

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İdare Mahkemesi’nin twitter’ın kapatılmasını durdurma kararıyla ilgili olarak da “Mahkemenin verdiği kararı uygularız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Niğde’deki saldırıyla ilgili “Akılları başlarından gitmiş, zombi hallerine gelmiş. Bizden birilerini öldürdükçe kendilerini adeta çok yukarlarda görüyorlar. Türk askerini öldürmenin görev olduğunu söyleyecek kadar insansızlıktan nasipsiz, bir yerlerde yetiştirilmiş, ellerine öldürmeleri için silah verilmiş” diyen Arınç, dün akşam Ümraniye’de yapılan saldırıyla ilgili olarak da “Bunların kimlikleri açığa çıktı, vermediler isimlerini ben de vermiyorum” dedi.

MİT’in olaya el koyduğunu belirten Arınç “Bunların özellikle bir kısmının Esad yanında muhaliflere karşı çatışan radikal unsurlar olduğunu söylüyorum. Allah cezalarını versin” dedi.

 

Mahkemenin Twitter kararı

 

Arınç, İdare Mahkemesi’nin twitter’ın kapatılmasını durdurma kararıyla ilgili olarak da “Mahkemenin verdiği kararı uygularız” diye konuştu.

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