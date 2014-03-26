Mahkeme Twitter yasağının yürütmesini durdurdu, Twitter açılıyor mu?

Ankara İdare Mahkemesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Twitter'a erişimin engellenmesine ilişkin kararının yürütmesini durdurdu. Bireyse başvuruları değerlendiren Anayasa Mahkemesi de Ankara İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bir karar alınmasına gerek görmedi. TİB'in kararı uygulayarak, Twitter'a erişim yasağını kaldırması bekleniyor.

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Twitter'a erişim engelinin kalkması için idare mahkemesine başvurmuşlardı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 15. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme Twitter'a genel engelleme getirilmesinin "hukuk devleti ilkelerine aykırı" olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi de Twitter'a erişimin engellenmesiyle ilgili başvuruları bugün görüşmek üzere gündemine aldı.

Yüksek mahkeme, TİB’in twitter yasağına ilişkin Ankara İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bir karar alınmasına gerek görmedi.

Şimdi ne olacak?

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre kanunlar gereği, TİB bu kararı derhal yürürlüğe koymak zorunda. Yani TİB'in mahkeme kararı kendisine resmen tebliğ edildiği anda Twitter'ı açması gerekiyor.

Yasalar uyarınca, TİB'in Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itirazda bulunma hakkı var. TİB, itirazını Bölge İdare Mahkemesi'ne yapabilecek.

Ancak TİB, bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etse bile, önce Twitter'ı açmak zorunda. Yani itiraz başvurusu yapsa bile TİB'in artık Twitter'a erişimi engelleme hakkı bulunmuyor.

TİB,Twitter'ı yeniden ancak bölge idare mahkemesi, itirazını haklı bulursa kapatabilir. Ancak bu süre içinde TİB, yasal olarak Twitter'a erişimi açık tutmak zorunda.

Arınç: Kararı uygularız

Mahkeme kararına hükümet kanadından ilk tepki, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'tan geldi. Kararla ilgili kısa bir açıklama yapan Arınç, "Kararı uygularız" dedi.

Anayasa Mahkemesi: İkinci bir karara gerek yok

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, TİB’in twitter yasağına ilişkin Ankara İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle bir karar alınmasına gerek görmedi.