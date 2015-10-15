Arda Turan, maç sonrası gazeteciyle çarpışmış

Türkiye'nin İzlanda'yı Selçuk İnan'ın frikik golüyle geçip, Fransa vizesi aldığı zafer gecesinde Arda Turan foto muhabiriyle çarpıştı.

Türkiye-İzlanda maçı sonrası Torku Konya Arena'da yaşanan kutlamalarda gözden kaçan bazı detaylar oldu.

Avrupa Şampiyonası'na gitmenin verdiği sevinçle büyük bir coşku yaşayan Ay-Yıldızlılar'da, gecenin talihsiz olayını yaşayan oyuncu Arda Turan oldu.



Foto muhabiriyle çarpıştı



Maç sonrası saha içinde yaşanan sevinçlerde gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, o anlarda yoğun şekilde fotoğraf almaya çalışan foto muhabirlerinin arasında kaldı. Takım arkadaşlarının sarılarak sevincine ortak olduğu Arda, kafasını kaldırdığı esnada bir foto muhabirinin fotoğraf makinesine çarptı.



Başına küçük bir darbe alan Arda Turan'ın alnında bir sıyrık meydana geldi. Arda yaşadığı talihsizliğe aldırış etmeden kutlamalara devam etti.