Terim: Keşke bir tek evladımız ölmeseydi de Fransa'ya gitmeseydik

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 1-0 yenerek Fransa 2016'ya katıldığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Dünyanın en büyük başarılarından birini aldık. Ama bir tek evladımız ölmeseydi de biz de şampiyonaya gitmeseydik. Dünya Kupası'na da gitmeyelim. İnsan canı giderse gelmez, ama şampiyonalar gelir" dedi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:



Sevinecek ne halimiz var ne ruhumuz... Gönül yorgunuyuz adeta...

'Herkese teşekkürler!'

Bu ülkenin insanları daha iyi hakediyor bunu biliyorum. Dolasıyla ben ve ekibim her şeye layık olan bu ülkeye en iyisini vermeye devam edeceğiz. Evlatlarımı kutluyorum. Dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. 1 puanda dahi, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Birçok kişinin gelmeden görmeden ve antrenmanı seyretmeden her şeyi biliyormuş gibi davranan herkese de teşekkür ediyorum.

'Hollandalılar, İzlanda'yı desteklemiş izledim...'

Biz duygusal bir ülkeyiz. Bunu bir meziyet olarak söylüyorum. Güzel bir şey bu.



Sabah sosyal medyadan bir video izledim. Tüm Hollanda, İzlanda'yı destekliyor diye. Bunlar olacak şeyler. Tüm bunlara rağmen, takımımın böyle bir başarı eldetmesi ve direkt olarak katılmamız müthiş bir şey oldu.

'Play-Off kurası bekleniyordu, Fransa kurası beklenecek'

Şu an konuşmak çok kolay. Onu yaptık bunu ettik, ama 1 puan varken, ben demeden biz demeden bitmez demek çok zor. Tabi şimdi söylemek kolay. O yüzden futbolcularımla konuştuk. Çok mütevazı olacağız. Hollanda onu demiş, İzlanda merak etmeyin demiş. Tüm bunlara rağmen Fransa'dayız. Herkes Play-Off kurası diyordu, şimdi Fransa kurası bekleyecek.

'İzlanda değişik bir takım, hata yapamıyorsunuz...'

Oyun anlayışımızda bazı rütuşlar yaptık. İlk yarı daha da iyi oynadık. Diğer takımlardan gelecek haberleri de bekliyorduk. Ama biz ne yapacaktık? Bütün senaryolar da gerçekleşti. Arkadaşlarıma her neticeleri bana bildirmeleri konusunda uyardım. İlk haber Çek maçından geldi. Oynadığımız takım 1 kez mağlup olmuştu. Oyun tarzımızı o yüzden değiştirmedik.



İzlanda çok değişik bir takım. Risk almak kolay değil onlara karşı. Küçük bir hata yaparsanız kaybediyorsunuz...

'Özverili oyuncularım...'

Bu yüzden maça tedirgin başladık. Ama sonradan açıldılar. Kazakistan maçından gelen haberle de risk almaya başladık. Rakibi gol pozisyonuna sokmadık. Tüm oyuncularım kusursuz oynadı. Caner, Selçuk, Şener... Özellikle Caner'i kutluyorum yürekten oynadı. Aferin ona...

'Ekol yaratmalıyız'

Projelerimiz var. Maçlar bittikten sonra oturup konuşacaktık başkanımızla. Konuşacağız... Kulüpler bazında 1 numarayı gören biri olarak konuşuyorum. İlk 20'nin altına ülke olarak düşmeliyiz mutlaka...



Benim tüm gayem, üst seviyelerde tutmak takımımızı. Kat etmemiz gereken çok yol var. Güzel statlar, profesyonel takımlar, bunları oturtmalıyız. Gençlere örnek olmalıyız. Dünyadaki tüm Türkler, artık Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyecek. Herkesi her yerde yenen bir ülkeyiz artık. Ama bir araya gelmeden sorunlar bitmez. Binlerce saha lazım. Dünyadaki şartlarda oynayacak gençlerle aynı seviyede olmalıyız.

'Vazgeçmedik'

Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin... Biz hiç vazgeçmedik. Hangi maçı kaybetsek vazgeçmedik. Hollanda'da, İzlanda'da, Letonya'da... Kaybettiğimiz günlerde yazılanları, söylenenleri hatırlıyorum. Ama umursamadık...

'Yabancı kuralını ben istedim'

Avrupa'da, Güney Amerika'da, her yerde yabancı kuralı serbest... Bizde de artık serbest. Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Sorun bu değil. Yabancı kısıtlaması varken, ne durumdaydık? Ben Türk futbolcuların Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Takımında yer bulamayan Avrupa'ya gitmeli. İzlanda'lı tüm oyuncular Avrupa'da oynuyor. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da... Tüm ülkelerde oynamalı oyuncularımız.

'Oyuncularıma sahip çıkmıyorlar...'

Birinin canı yandığı zaman bizim de yanıyor. Bu çocuklar bu zor dönemde, çıkıp maç oynadılar. Ama benim ülkemin insanları oyuncularıma etmediklerini bırakmıyorlar. Dünyanın en büyük başarılarından birini aldık. Ama bir tek evladımız ölmeseydi de biz de şampiyonaya gitmeseydik. Dünya Kupası'na da gitmeyelim. İnsan canı giderse gelmez, ama şampiyonalar gelir...