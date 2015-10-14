İşte Türkiye'nin EURO 2016'daki rakipleri

Konya Arena'da İzlanda'yla oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı, aynı grupta yer aldığı Letonya'nın kendi evinde Kazakistan'a mağlup olmasının ardından tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grup mücadeleleri sona erdi. Gruplarında ilk 2’ye giren 18 takım ile ‘en iyi üçüncü’ Türkiye, finallere doğrudan katılma hakkını kazandı. 4 takım da play-off mücadeleleri sonunda final vizesi alacak. Ev sahibi Fransa’nın da eklenmesiyle birlikte EURO 2016’ya toplam 24 takım katılacak.

İşte A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016'daki rakipleri:

EURO 2016'YA direkt katılacak ülkeler:

1.Fransa (Ev sahibi)

2.İsviçre

3.İngiltere

4.Galler

5.Çek Cumhuriyeti

6.Belçika

7.İzlanda

8.Romanya

9.Avusturya

10.Arnavutluk

11.Kuzey İrlanda

12.Polonya

13.Portekiz

14.İspanya

15.İtalya

16.Almanya

17.Rusya

18.Slovakya

19.Hırvatistan

20.TÜRKİYE (En iyi üçüncü)