Türkiye-İzlanda maçından notlar

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Hollanda maçlarına ev sahipliği yapan Konya bu kez İzlanda karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Milliler, Selçuk İnan'ın son dakikada frikikten attığı golle 1-0 galip tamamladıkları maç sonrasında, Letonya'dan gelen haberle Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma şansı kazandı. İşte maçtan notlar:

Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nda İzlanda ile kader maçına çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte sakatlığı düzelmeyen Burak Yılmaz dışında eksik bulunmuyor. Ancak Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ozan Tufan, Arda Turan ve Şener Özbayraklı sarı kart sınırında. Bu karşılaşmada sarı kart gördükleri takdirde play-off'a kalmamız halindeki ilk maçta cezalı duruma düşecekler.

Cenk Tosun'un yerine Volkan Şen

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bir önceki karşılaşmaya göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Çek Cumhuriyeti ile Prag'da yapılan maçın 11'inde yer alan Cenk Tosun yedek kulübesinde bulunurken, bu oyuncunun yerine Volkan Şen forma giydi.

Karşılaşma öncesi mehter marşı eşliğinde ısınmak için sahaya çıkan ay-yıldızlı futbolculara taraftarlar alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular da selamlayarak karşılık verdi.

Stadı dolduran taraftarlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan atarak teröre de tepki gösterdi. Karşılaşma öncesi Ankara'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Türkiye Milli Futbol Takımı İzlanda ile oynadığı 8 karşılaşmanın sadece bir tanesini kazanabildi. 5 karşılaşmada mağlup olurken, 2 karşılaşmadan ise berabere ayrıldı. EURO 2016 elemelerindeki deplasmanda oynadığımız ilk maçı 3-0 İzlanda kazandı.

İzlanda'nın kalecisi kadro dışı kaldı

Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri son maçında A Milli Takımımızla karşılaşacak olan İzlanda Milli Takımı da özel uçak ile karşılaşmadan bir gün önce Konya'ya geldi. Letonya maçı sonrası yaptıkları son antrenmanda sakatlanan kalecileri Hannes Halldorsson kadro dışı kaldı.

İzlanda, son oynanan Letonya müsabakasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Letonya maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Hallfredsson ve Finnbogason kadrodan çıkarırken, Gunnarsson, Bödvarsson'a şans verdi. Antrenmanda sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Halldorsson'un yerine ise Kristinsson, ilk 11'deki yerini aldı.

A Milli Futbol Takımımız'ın 2016 Avrupa Şampiyonası yolundaki en kritik maçı olan İzlanda karşılaşmasına, İtalyan hakem Gianluca Rocchi görev aldı. Deneyimli hakem, daha önce Türk takımlarının 7 karşılaşmasında görev almıştı. Takımlarımız, bu maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılmışlardı.

Geniş güvenlik önlemi

Konya Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini artırdı. Poliste izinler iptal edilirken karşılaşmanın oynanacağı statta 750'nin üzerinde özel güvenlik görevlisi, 2000'in üzerinde de polis görev yaptı. Tüm seyirciler, detaylı üst aramasından geçirildi. Seyircilerin el ve sırt çantaları başta olmak üzere yanlarındaki spreyler de stada alınmadı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

42 bin kapasiteli statta satışa sunulan bütün biletler satılırken yaklaşık 8 bin kadın seyircinin maçı izleyeceği öğrenildi. Biletlerin 650'sinin İstanbul'dan 2 bin 200'nün yurdun diğer bölgelerinden, diğer kısmının ise Konya'dan satıldığı belirtildi.

Türkiye - Letonya karşılaşması için 12'si yabancı olmak üzere 200 basın mensubu akredite oldu.

Polonya'da düzenlenen 2015 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı, bir otelde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetlilerle bir araya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da yemek öncesinde kafileyi ziyaret etti ve futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Diğer taraftan Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesi aldıkları kupa ile birlikte maçı öncesinde sahaya çıkarak, taraftarları selamladı. Taraftarlar da milli takıma alkışlarla destek verdi.