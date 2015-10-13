Türkiye imkânsızı başardı, EURO 2016 biletini kaptı: 1-0

EURO 2016 Elemeleri'nde İzlanda'yı Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen Milli Takım, Kazakistan'ın da Letonya'da kazanmasıyla en iyi üçüncü oldu ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Türkiye, 77. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Selçuk İnan'ın son dakikada frikikten attığı golle Avrupa Şampiyonası biletini kaptı.

A Grubu'ndaki diğer maçlarda Çek Cumhuriyeti Hollanda'yı 3-2 mağlup ederken, Letonya ise evinde oynadığı maçta Kazakistan'a 1-0 mağlup oldu. Kazakistan'ın galibiyeti, millilere tarihlerinde ilk defa play-off oynamadan Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma biletini kazandırdı.

İki takımın 11'leri



Stat: Konya Arena

Hakem: Gianluca Rocchi (İtalya)



TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Hakan Balta, Caner Erkin, Selçuk İnan, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan.



İZLANDA: Kristinsson, B. Sævarsson, R.Sigurdsson, A. Skúlason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Árnason, A. Gunnarsson, Gudmundsson, Sigthórsson, Bödvarsson.

Canlı anlatım

Karşılaşma Milli Takım futbolcularının vuruşu ile başladı.

3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jon Bödvarsson yerden ortasını yapıyor ancak kaleci Volkan Babacan topu rahatlıkla kontrol ediyor.

4. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup ceza yayının hemen gerisinden şutunu çekiyor ancak İzlanda defansına çarpan top uzaklaşıyor.

13. dakika geride bırakılırken, her iki takım da kontrollü bir oyunu tercih ediyor.

15. dakikada Şener Özbayraklı topla birlikte son çizgiye iner inmez ortasını yapıyor ancak İzlanda defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Volkan Şen ceza sahasına ortasını yapıyor. Penaltı noktasında bulunan Ozan Tufan topu hemen gerisindeki Oğuzhan Özyakup'a veriyor. Oğuzhan, ceza yayı içerisinden şutunu çekiyor ancak top kalenin yanından az farkla auta çıkıyor.

20. dakikada Oğuzhan Özyakup sol kanatta topu rakibinden kazandıktan sonra yerden ortasını yapıyor ancak Kari Arnason araya girerek topu uzaklaştırıyor.

22. dakikada Milli Takımımız bu kez sağ kanattan geliyor. Volkan Şen'in pasında topla buluşan Şener Özbayraklı altıpas içerisine ortasını yapıyor ancak kaleci Ögmundur Kristinsson topu kontrol etmeyi başarıyor.

24. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak kaleye yönelen topu kaleci Ögmundur Kristinsson kontrol ediyor.

26. dakikada hızlı gelişen atakta Oğuzhan Özyakup pasını Hakan Çalhanoğlu'na veriyor. Hakan, ceza sahası içi sol taraftan pasını içeriye çeviriyor ancak Aron Gunnarsson topa müdahale ediyor. Dönen topu önünde bulan Arda Turan sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak kaleci Ögmundur Kristinsson bir kez daha topu iki eliyle kontrol ediyor.

29. dakikada kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor. Penaltı noktasına gelen topu Kari Arnason karşılıyor. Ceza yayının sağında topla buluşan Volkan Şen gelişine şutunu çekiyor ancak top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

34. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gylfi Sigurdsson penaltı noktasına doğru ortasını yapıyor ancak Serdar Aziz topu uzaklaştırıyor.

37. dakikada İzlanda sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Topun başına geçen Gylfi Sigurdsson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak Serdar Aziz bir kez daha topu uzaklaştırıyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Selçuk İnan ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak kaleci Ögmundur Kristinsson topu kontrol etmeyi başarıyor.

54. dakikada kullanılan taç atışında göğsüyle topu kontrol eden Johann Gudmundsson pasını Gylfi Sigurdsson'un önüne bırakıyor. Gylfi Sigurdsson'un ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gidiyor.

59. dakikada Aron Gunnarsson ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta çıkıyor.

62. dakikada Oğuzhan Özyakup yerini Gökhan Töre'ye bırakıyor.

72. dakikada ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkıyor ve Cenk Tosun oyuna giriyor.

74. dakikada Birkir Saevarsson'un sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Kolbeinn Sigthorsson altıpasın solundan kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin yanından auta çıkıyor.

77. dakikada Türkiye 10 kişi kalıyor! Orta alanda rakibi Jon Bödvarsson'a yatarak çok sert müdahalede bulunan Gökhan Töre direkt kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.

87. dakikada Umut Bulut'un pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza yayı gerisinden sol ayağı ile şutunu çekiyor ancak top üstten auta çıkıyor.