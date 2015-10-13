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Spor

UEFA'dan Fransa'ya giden Türkiye'ye övgü: Asla vazgeçmediler

Türkiye'nin sevinç fotoğraflarını paylaşan UEFA, "Coşku... Türkiye'den inanılmaz sahneler. Onlar asla vazgeçmedi. Türk partisi başladı" ifadelerini kullandı

14 Ekim 2015 14:10

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun son maçında İzlanda'yı 1-0 mağlup ederek Fransa'da oynanacak olan EURO 2016'ya doğrudan katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için, "Onlar asla vazgeçmedi" yorumunu yaptı.

İnternet sitesinden Türkiye'nin sevinç fotoğraflarını paylaşan UEFA, "Coşku... Türkiye'den inanılmaz sahneler. Onlar asla vazgeçmedi. Türk partisi başladı" ifadelerini kullandı.

 

'İşte Türkiye'nin kahramanı!'



UEFA ayrıca, son dakika attığı frikik golüyle galibiyeti getiren Selçuk İnan için de, "İşte Türkiye'nin kahramanı! Çarpıcı bir serbest vuruş EURO 2016 için yeterli oldu" yorumunu yaptı. UEFA'nın ayrıca sosyal medyadan attığı mesaj da dikkat çekti: "Vay canına, şu anki duruma göre Türkiye Fransa'da!"

 

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