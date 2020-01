UEFA'dan Fransa'ya giden Türkiye'ye övgü: Asla vazgeçmediler

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun son maçında İzlanda'yı 1-0 mağlup ederek Fransa'da oynanacak olan EURO 2016'ya doğrudan katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için, "Onlar asla vazgeçmedi" yorumunu yaptı.



İnternet sitesinden Türkiye'nin sevinç fotoğraflarını paylaşan UEFA, "Coşku... Türkiye'den inanılmaz sahneler. Onlar asla vazgeçmedi. Türk partisi başladı" ifadelerini kullandı.





UEFA ayrıca, son dakika attığı frikik golüyle galibiyeti getiren Selçuk İnan için de, "İşte Türkiye'nin kahramanı! Çarpıcı bir serbest vuruş EURO 2016 için yeterli oldu" yorumunu yaptı. UEFA'nın ayrıca sosyal medyadan attığı mesaj da dikkat çekti: "Vay canına, şu anki duruma göre Türkiye Fransa'da!"

Wow! As things stand, Turkey will qualify automatically as the best third-placed team! #EURO2016