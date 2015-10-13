Türkiye, Avrupa vizesi için İzlanda'yı konuk ediyor

Euro 2016 Elemeleri A Grubu'nda mücadele veren Türkiye, son maçında İzlanda'yı konuk edecek.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele veren A Milli Takım, A Grubu'ndaki 10'ncu ve son maçında bu gece 21:45'te İzlanda'yı misafir edecek. Fransa biletini cebine koyan İzlanda'nın hiçbir iddiası bulunmuyor.

Torku Konya Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekip, 41.981 kişi kapasiteli stadı doldurması beklenen taraftarların desteğini arkasına alarak Play-Off biletini cebine koymayı amaçlıyor.

Türkiye'nin hanesine en az 1 puan yazdırması gereken kritik müsabaka Show TV'den naklen yayınlanacak.

Eurospor'taki habere göre, Türkiye'nin muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caner Erkin, Serdar Aziz, Hakan Balta, Şener Özbayraklı, Selçuk, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Cenk Tosun.