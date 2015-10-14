UEFA'dan Podolski'ye: Selçuk'un frikikini gördün mü?

İzlanda'yı mağlup ederek, Kazakistan'ın da Letonya galibiyetiyle EURO 2016'ya direkt giden Türkiye, tüm dünyadan tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Türkiye'yi Twitter'dan tebrik eden Galatasaraylı Podolski'ye binlerce hayranının yanı sıra bir cevap da EURO 2016'nın resmi hesabından geldi.

Avrupa medyası ve UEFA'nın resmi sitesinin övgülerinin ardından EURO 2016'nın resmi Twitter hesabı da A Milli Takım'ın bu başarısını 403 bin takipçili hesabına taşıdı.



Birçok futbolcu ve kurumun tebrik mesajlarına Podolski de katılırken, UEFA'nın EURO 2016 hesabı da, Alman futbolcuya "Lukas, takım arkadaşın Selçuk İnan'ın frikik golünü gördün mü?" yazdı.