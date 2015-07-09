Arda Turan kiralık gitmeyi istemiyor

41 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, İspanyol El Mundo gazetesine yaptığı açıklamada, ocak ayına kadar takımda kalacağını belirtti.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre; Arda Turan'ın, Galatasaray'a kiralanabileceği konuşuluyordu.

Bu iddialar hakkında Arda Turan'dan açıklama geldi. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre; El Mundo Deportivo'ya konuşan Arda Turan bu iddiaları yalanladı ve "6 ay oynayamayacak olmak zor olacak ama önemli olan Barcelona oyuncusu olacak olmam. Hep Barcelona için oynamayı hayal etmiştim. Takımım adına forma giyeceğim ilk güne kadar çalışıp takımıma kazandırabileceğim tüm kupaları kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en büyük kulübü olan Barcelona oynamak istiyordum" diyen Arda Turan, "Messi, Iniesta ve Neymar gibi isimlerle birlikte oynama hayalim gerçekleşti" ifadesini kullandı ve yeni takımına övgüler yağdırdı.