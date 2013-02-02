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Yaşam

Arda Kural'ın annesi: İntihar etmedi, ilaçları ağır geldi

Arda Kural'ın annesi Gülnur Kural, oğlunun intihar girişiminde bulunduğu iddialarını yalanladı

02 Şubat 2013 11:36

Psiko-nevroz teşhisiyle hastanede 21 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen Arda Kural'ın annesi "intihar girişimi" iddialarını yalanladı. Gülnur Kural, "Arda intihar etmedi, sadece ilaçlardan dolayı kendini çok halsiz ve bitkin hissetti. Biz de doktoruna götürdük. Şekeri biraz düşmüştü, şu anda gayet iyi" dedi.

2000’li yılların başında yerli Leonardo DiCaprio lakabıyla ünlenen son dönemde de psikolojik tedavi gördüğü haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Arda Kural’ın intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Kural'ın annesi Gülnur Kural iddiaları yalanladı.

Tedavisi ve şu anki durumu hakkında bilgi veren Gülnur Kural, "Şöhret olmaya başladığı dönemde, zamanının çoğunu setlerde geçiriyordu. 18'inde ayrı bir eve çıktı. Gidiş, o gidiş... Bizden koptu; kendi kabuğuna çekildi ve kimseyle görüşmedi. Bir dönem bizi bile yanında istemedi. O sıralar hastalığını kabul etmiş olsaydı; şimdiye kadar ciddi bir yol alırdık" dedi.

"Arda, çok duygusal bir çocuk ve bu camianın yükü ona ağır geldi" diyen Gülnur Kural sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum, dörtbeş yıllık bir süreçte bu duruma geldi. Şimdi ilaçlarını düzenli kullanıyor. Söylendiği gibi taşları kuyumcuya götürüp satmıyor; sadece deniz kenarında bulduğu taşları kolye ve küpe yapmak için atölyelere götürüyor."

Oğlunun birçok iş teklifi aldığını söyleyen Gülnur Kural, "Arda'ya şimdi çok fazla dizi, reklam ve sinema filmi teklifi geliyor ancak sağlığı nedeniyle bunları değerlendirecek durumda değil. İki-üç ay dinlenip toparlanması gerekiyor. Doktoru da sakin bir ortamda olmasını istiyor. Oğlum, ileride ne yapacağına henüz karar vermedi. Onu yoracak bir program olmazsa, oyunculuk yapabilir. Bir yandan da anne-oğul bir restoran açmak fikrinde. Reklam şirketi kurmak gibi bir fikri de var. Oğlumun hayatla ilgili önceliği iş değil zaten. Arda'nın üç-dört ay dinlenmesi ve kendini tedavi etmesi gerekiyor" dedi.

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