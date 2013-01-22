Arda Kural taburcu oldu

Psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alınan oyuncu Arda Kural bir ay sonra taburcu oldu.

Annesi ve ağabeyi tarafından yattığı hastaneden çıkarılan Kural’ın keyfinin çok yerinde olduğu öğrenildi. Arda Kural’ın ağabeyi Aral Kural, “Bugün itibariyle taburcu oldu. Tedavisi tamamlandı” diye konuşurken, annesi Gülnur Kural “Oğlum maşallah bomba gibi. Şükürler olsun çok iyi. Şu an sahilde yürüyüşe çıktık. Çok mutluyuz” dedi.

Arda Kural, taburcu olduğunu Facebook sayfasında “Artık özgürüz, taburcu olduk, herkese sonsuz teşekkürler” diye duyurdu.

Yalova'da 1980 yılında dünyaya gelen Kural, Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. İki yıl dramatjrui ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. Ama sonra eğitimini aldığı alanda faaliyet göstermek yerine sanata yöneldi.

1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman ile mesleğe adım attı. Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı.

Kral TV’de VJ’lik yaptı. İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti. Bu dizide birlikte oynadığı Yıldız Asyalı ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kaldı. Herkes onların evlenmesini bekliyordu ki ayrılık haberi geldi.

İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.



'Benim için gripten farksız'



Oyuncu Arda Kural'ın şizofreni teşhisi koyulduğu haberlerinin ardından ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de kendine ait facebook sayfasından hastalıkla ilgili yorumlarda bulunmuştu. Prof. Dr. Verimli, "Şizofreni kesinlikle kişilik bozukluklarından daha kolay tedavi edilir. Amma çok abartılmış oyuncu çocuğun hastalığı. Şizofreniye toplumun, hele de gençliğin bakışı ne felaket. Bir beyin hastalığıdır, tedavisi kesinlikle vardır. Benim için gripten farksızdır" demişti.