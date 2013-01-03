T24 LogoT24 Logo
Magazin

Arda Kural: Şizofreni ya da bir başka teşhis konmadı, tedavim sürüyor

Uzmanlar, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Arda Kural'ın duygusal travma yaşadığına inanıyor

03 Ocak 2013 14:27

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü oyuncu Arda Kural sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaştı. Kural "Hayatta herkesin zor anları olmuştur. Kimimiz bu durumlarda belli yaralar alırız. Ben de fazla yıprandım ve bu sorunları aşamadım" dedi.

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle 'yerli Leonardo' diye anılan Kural, şizofreni iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Topluma yeniden faydalı olmak adına, sorunlarımı uzmanların kontrolü altında çözmek için hastaneye yattım. Ancak yaşadığım sürece şizofreni ya da bir başka teşhis konmadı. Tedavim sürüyor. Şizofreni hastası değilim ve inşallah en kısa süre içinde toparlanıp eski sağlığıma kavuşacağım! Hakkımda söylenen her türlü olumsuz söze, kendimi kapattım. Tek düşündüğüm şey sağlığım. Hakkımda kötü konuşanları Allah'a havale ediyorum!"

sabah.com.tr'de yer alan habere göre, olayın ardından doktoru, Arda'ya görüş yasağı getirdi.

Uzmanlar; ünlü oyuncunun duygusal travma yaşadığına inanıyor.

ETİKETLER

arda kuralhastaneşizofrenaçıklamaduygusal travma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24