Arda Kural: Şizofreni ya da bir başka teşhis konmadı, tedavim sürüyor

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü oyuncu Arda Kural sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaştı. Kural "Hayatta herkesin zor anları olmuştur. Kimimiz bu durumlarda belli yaralar alırız. Ben de fazla yıprandım ve bu sorunları aşamadım" dedi.

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle 'yerli Leonardo' diye anılan Kural, şizofreni iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Topluma yeniden faydalı olmak adına, sorunlarımı uzmanların kontrolü altında çözmek için hastaneye yattım. Ancak yaşadığım sürece şizofreni ya da bir başka teşhis konmadı. Tedavim sürüyor. Şizofreni hastası değilim ve inşallah en kısa süre içinde toparlanıp eski sağlığıma kavuşacağım! Hakkımda söylenen her türlü olumsuz söze, kendimi kapattım. Tek düşündüğüm şey sağlığım. Hakkımda kötü konuşanları Allah'a havale ediyorum!"

sabah.com.tr'de yer alan habere göre, olayın ardından doktoru, Arda'ya görüş yasağı getirdi.

Uzmanlar; ünlü oyuncunun duygusal travma yaşadığına inanıyor.