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Arda Kural intihar girişiminde mi bulundu?

İddialara göre bir dönem 'Yerli Leonardo Di Caprio' olarak anılan oyuncu Arda Kural, çok sayıda ilaç alarak intihara kalkıştığı öne sürüldü

01 Şubat 2013 17:30

Aralık ayında şizofreni başlangıcı teşhisiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan, 20 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen oyuncu Arda Kural'ın, 28 Ocak akşamı çok sayıda hap içerek intihara kalkıştığı iddia edildi.

Oyuncu Arda Kural'ın annesi Gülnur Kural, İkinci Sayfa programına bir mesaj göndererek iddiayı yalanladı.

Gülnur Kural, Arda Kural'ın aldığı ilaçlar nedeniyle kendisini kötü hissettiğini ve doktora gittiğini, burada da şekerinin düştüğünün tespit edildiğini ancak endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. Gülnur Kural, oğlunun intihar etmediğini vurguladı.

Habertürk'te yer alan iddialara göre,  Kural çok sayıda hap içirek intihara kalkıştı ve yakınları tarfından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından midesi yıkanan Kural, daha sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatan genç oyuncu 30 Ocak günü taburcu edilerek psikolojik tedavisinin devam etmesi için tekrar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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