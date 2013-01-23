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Arda Kural: Nohut pilav satarım ama artık oyunculuk yapmam

Şizofren olduğu iddiasıyla 20 gün hastanede tedavi gören Arda Kural artık oyunculuğa geri dönmeyeceğini söyledi

23 Ocak 2013 14:28

20 gündür tedavi gördüğü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden taburcu olan ünlü oyuncu Arda Kural ilk kez konuştu.

İddia edildiği gibi şizofren olmadığını belirten  Kural, hastanede yatma sebebi olarak "Benimkisi depresyonla ilgili bir konuydu, yani çok zorlu ve ağır bir hastalık değildi. Herkes kadar stres yaptım, sonunda tedavi görmeye karar verdim. Şimdi iyiyim" dedi.

Televizyona dönmek istemediğini söyleyen Kural,  "Artık oyunculuk yapmayacağım  'seyyar satıcılık yapıp nohut pilav satarım ama oyunculuk yapmam" diye konuştu.

Yaşadığı psikolojik rahatsızlıkla gündeme yerleşen Arda Kural, yaklaşık 20 gündür Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Önceki gün hastaneden taburcu edilen Kural, "Artık özgürüm" diyerek ilk iş annesi Gülnur Kural'ın yanına koştu.

Annesinin Büyükçekmece'deki evinde samimi açıklamalar yapan Arda Kural, şöyle devam etti:


"Hayatıma dönmek istiyorum. Oyunculuğu düşünmüyorum çünkü televizyon zor. Annem çok güzel nohutlu pilav yapıyor. Seyyar satıcılık yapabilirim; şaka yapmıyorum, çok ciddiyim."

Tedavisinin bir süre daha devam edeceğini söyleyen Arda Kural, ekledi: "Tedavi olana kadar sıkıcı günlerdi. Beni böyle şeyler yıpratmaz. Hayatta direnç kazanıp devam etmemiz gerekiyor. Bunların farkında olacak yaştayım. Şu anda gayet iyi durumdayım."

Taburcu olduktan sonra ilk gününü annesi Gülnur Kural'ın Büyükçekmece'deki evinde geçiren Arda Kural, mutluluk pozu verdi. "Psikolojimi annem bozmadı ama bu süreçte ben onunkini bozmuş olabilirim" diyen oyuncu, ekledi: "Yeni oyuncu adaylarının anneleri çocuklarına sahip çıksınlar."

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