Arda Kural sokakta mı yaşamaya başladı?

Bir dönem şizofreni tedavisi gören Arda Kural'ın boş evde kalan kıyafetleri, komşuları tarafından valizlere doldurulup apartmanın kapısına konuldu.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, birkaç gün öncesine kadar annesi Gülnur Kural’la birlikte Büyükçekmece’deki bir apartman dairesinde yaşayan Arda Kural, maddi sıkıntılar nedeniyle yine zor günler geçiriyor.

İddiaya göre, evin giderlerini karşılayamayan Gülnur Kural, ev sahibinin isteği üzerine 10 gün önce tüm eşyalarını alıp abisinin yanına taşındı.



Arda Kural ise annesinin ısrarlarına rağmen evden ayrılmak istemedi. Boş dairede kalmaya devam eden eski oyuncu, geceleri de bahçedeki hamakta uyumaya başladı. Ancak komşuları, garip davranışları nedeniyle Kural’dan rahatsız olunca polise şikayette bulundu.

Komşular bahçeden kovdu

Arda Kural’ın çocukları korkuttuğunu öne süren komşuları, genç adamı bahçeden kovdu. Durumu öğrenince soluğu eski apartmanında alan Gülnur Kural ise mahalleyi ayağa kaldırdı.



Komşularını bahçede toplayan Kural, “Oğlum benimle gelmiyor, çünkü burayı çok seviyor. Ben abimin evinde kalıyorum, ne yapayım param yok. Oğlumun kimseye zararı yok, buradan ayrılmak istemiyor sadece” diyerek serzenişte bulundu.

Arda Kural’ın boş evde kalan kıyafetleri, komşuları tarafından valizlere doldurulup apartmanın kapısına konuldu.

Apartman sakinleri, Arda Kural’ın bahçedeki taşları para olarak gördüğünü ve garip davranışlarıyla çocukları korkuttuğunu öne sürdü.