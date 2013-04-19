Arda Kural: Röportaj yapmak için 10 bin TL isterim

Geçirdiği psikolojik sorunlar sebebiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde iki kez tedavi altına alınan oyuncu Arda Kural, röportaj ve televizyon çekimleri için 10 bin TL istiyor.



Kural: Röportaj yapalım ama bir şartım var



Arda Kural, "Röportaj yapalım ama benim şartım var. İzzet Çapa'yla röportaj yaptım. 10 bin TL aldım. Sizinle de röportaj yapmam için 10 bin TL vermeniz lazım. Ayrıca İzzet Çapa'yı arayıp izin almam lazım" dedi.



İzzet Çapa'nın ücret ödemediği ortaya çıktı



Öte yandan İzzet Çapa'nın röportaj için Arda Kural'a herhangi bir ücret ödemediği, genç oyuncunun bu konudaki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.