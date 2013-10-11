Apple'ın Çinli montajcısı, öğrencileri PS4 üretiminde çalıştırmış

Apple’ın montajcısı olarak tanınan Tayvanlı parça üreticisi Foxconn, yeni bir skandala karıştı. Çin basınında çıkan haberlere göre, bu ülkede 1 milyonun üzerinde personeli olan şirket, Sony PlasyStation 4 konsollarının üretiminde öğrencileri çalıştırıyor.

Çin basını konsolun montajını yapan Foxconn’un talepleri karşılamak için öğreci çalıştırdığını belirtti.

Hong Kong’ın Oriental Daily gazetesine göre, Xi’an Teknoloji Enstitüsü’nün bilişim teknolojileri mühendisliği programında yer alan öğrenciler, Foxconn’un üretim hatlarında çalıştırılıyor.

Venture Beat sitesinin haberine göre, öğrencilerin Foxconn’un Yantai fabrikasında çalışmaları, 4-6 kredilik derse karşılık geliyor. Öğrenciler üretimde yer almayı reddetmeleri halinde mezun olamamakla tehdit ediliyor.

Öğrencilerin bağlı olduğu enstitü staj eğitimi sunsa da, Çin basını fabrikada yapılan üretimin eğitimle bağlantılı olmadığını öne sürdü. Finans öğrencilerine bile montaj yaptırıldığını belirten Oriental Daily, Foxconn’un asıl iş alanı olan dağıtım ve nakliyatla bağlantılı bir eğitim yapılmadığını belirtti.

Skandalların sonu gelmiyor

Foxconn, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, ‘iddialar hakkında iç soruşturma başlatılacağını ve gereken önlemlerin en kısa zamanda alınacağını’ belirtti.

Çalışanları çok zor şartlar altında çalıştırdığı ve işçi haklarını çiğnediği için uluslararası baskı altında kalan Foxconn, birçok yeniliğe gitse de adını skandallardan uzak tutamıyor. Şirketin, geçtiğimiz yıl benzer bir programda 16 dolar karşılığında öğrenci çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Foxconn, bu yıl içinde çocuk işçi çalıştırıldığını da itiraf etmiş ve özür dilemişti.