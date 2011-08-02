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Ekonomi

Foxconn işe 1 milyon robot alıyor

Apple, Sony ve HP gibi devler için üretim yapan Tayvanlı Foxconn, 2014’e kadar üretimde 1 milyon robot kullanacak.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dünya teknoloji devlerine üretim yapan Tayvanlı Foxconn, 1 milyon robotu işe almaya hazırlanıyor.

Apple için iPhone ve iPad üretimi yapan, müşterileri arasında Sony, HP, Nokia ve Dell şirketleri de bulunan Foxconn, fabrikalarında 3 yıl içinde 1 milyon robot kullanmayı planlıyor.

Honhai adıyla da bilinen Tayvan firması, en az 14 çalışanının değişik zamanlarda intihar etmesi nedeniyle fabrika işçileri üzerinde çok fazla baskı oluşturduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.
China Business News’un haberine göre, Foxconn Başkanı Terry Gou, şu an 10 bin işçi robotu bulunan şirketin, gelecek yıl bu sayıyı 300 bine çıkaracağını, 3 yıl içinde de ‘basit’ işleri yapmak üzere 1 milyon robot kullanacaklarını söyledi.

Çin’deki fabrikalarında 1.2 milyon kişi çalışan Foxconn’un, sadece Şenzhen’deki fabrikasında 500 bin kişi çalışıyor.


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