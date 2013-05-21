Foxconn'da intiharlar yine başladı

Adı önceki yıllarda çok sayıda intiharla anılan Tayvanlı elektronik firması ve Apple ürünlerinin montajını yapan Foxconn'un Çin'deki fabrikalarından yine intihar haberi geldi. Fabrikada çalışan biri kadın üç kişi intihar etti.

2010 yılında 13 kişinin intihar ettiği Tayvanlı firma Foxconn'un Çin'in Zhengzhou kentindeki fabrikasında gerginlik hakim. China Labor Watch adlı insan hakları örgütü, fabrikada son üç hafta içinde üç çalışanın daha intihar ettiğini açıkladı. Açıklamada ölenlerden ikisinin erkek, birinin ise 24 yaşında bir kadın olduğu belirtildi. İntiharların sebebi henüz bilinmiyor.

Apple, Nokia ve Sony gibi dünyanın önde gelen firmalarına parça üreten elektronik firması Foxconn, 2010 yılında 13 çalışanın intihar etmesinden bu yana insan hakları kuruluşlarının eleştirilerine maruz kalıyor. Çin'deki fabrikalardaki çalışma koşullarının sert olduğu eleştirilerinin ardından Foxconn çalışanların maaşlarına yüzde 70 oranında zam yapmıştı.

Foxconn'un Çin'deki fabrikalarında toplam 1 milyon 100 bin kişi çalışıyor.

Deutsche Welle Türkçe