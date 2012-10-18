Apple'ın üretim ortağı Foxconn çocuk işçi çalıştırdıklarını doğruladı!

Teknoloji devi Apple şirketinin üretim ortağı olan Foxconn şirketi, Çin'de çocuk işçi çalıştırdıklarına dair çıkan iddiaları doğrulamak zorunda kaldı.

14 yaşındaki gençlerin stajyer olarak alınarak fabrikada çalıştırıldığını itiraf eden şirket, yasaları çiğnediğini de doğrulamış oldu.

Çinli işçi hakları aktivistleri Foxconn ve benzer büyük şirketleri uzun zamandır yetişkinlere yüksek ücret ödememek için üretim bantlarında stajyer öğrencileri kullanmakla suçlamaktaydı.

Çin'de, Yantai şehrinde bulunan fabrikada asgari 16 olan yaş sınırının altında öğrencileri çalıştırdığını doğrulayan Foxconn yetkilileri, yaptıkları kurumsal soruşturmada 14 ile 16 yaş arası stajyerlerin ortalama 3 hafta süreyle çalıştırıldıklarını tespit ettiklerini söylediler.

Foxconn şirketinin 19 bin kişilik işçi açığını telafi edebilmek için çok sayıda öğrenci istihdam ettiği belirtiliyor. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Foxconn şirketinin 19 bin kişilik işçi açığını telafi edebilmek için çok sayıda öğrenci istihdam ettiği iddiasında bulunuyor. Apple'ın en büyük üretim ortağı konumundaki Foxconn, aynı zamanda Dell, Sony ve Hewlett Packard şirketleri için de üretim yapmakta.

Foxconn şirketi, söz konusu hukuksuzluğun tüm sorumluluğunu üstlendiklerini ve fabrikalarında çalıştırdıkları çocuk yaştaki öğrencilerden de özür dilediklerini duyurdu. 2010 yılında, Apple ürünleri olan iPad ve iPhone'ların imalatları esnasında uygulanan ağır mesai şartları nedeniyle intihar vakalarının gerçekleştiği yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Geçen ay içerisinde de, iPhone'un yeni modelinin tedariğini hızlandırmak adına fabrika çalışanlarının çok ağır koşullara maruz bırakıldıkları gerekçesiyle Foxconn fabrikalarında ciddi bir isyan patlak vermişti. (Deutsche Welle)