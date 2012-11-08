Foxconn: iPhone 5 talebini karşılayamıyoruz

Apple’ın adı skandallarla anılan montajcısı Foxconn, iPhone 5 talebini karşılayamadığını itiraf etti.



Tayvan merkezli Foxconn, dün yaptığı açıklamada üstün teknolojiye sahip iPhone 5’in üretim güçlüğünden dolayı talebi karşılamakta zorlandığını itiraf etti. Apple’ın kitle üretimde yaşadığı sıkıntılar, şirkletin Nasdaq borsasında son beş ayın en düşük seviyesine inmesine neden oldu.

Teknoloji devleri için elektronik ürünlerin montajını yapan ve en büyük müşterisi Apple’ın ürünlerini üretmesiyle ün yapan Foxconn’un Başkanı Terry Gou, dün yaptığı açıklamada, “Büyük piyasa talebi karşısında Apple’ın talep ettiği miktarı karşılamakta zorlandıklarını” söyledi.

Gou, iPhone 5’in tasarımının, üretimi kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırdığını ifade etti. Gou, satışa sunulduğu hafta içinde 5 milyon satan iPhone 5’in talebinin karşılanması için diğer üreticilerden yardım alıp almayacakları konusunda açıklama yapmadı.



Hisseler düşüşte



Yatırımcıların Apple’ın geleceğine yönelik beslediği endişeler, Apple hisselerinin zirveyi gördüğü noktadan yüzde 20 aşağı inmesine neden oldu. Apple’ın hisseleri, iPhone 5’in satışa sunulduğu 21 Eylül’de zirveye çıkmış ve 705.07 doları görmüştü. Dün yapılan hisse satışı işlemlerinin ardından, Apple hisseleri yüzde 3.8 değer kaybederek 558 dolara geriledi.

Apple’ın yaşadığı hızlı değer kaybı, iPad Mini’nin satışa sürüldüğü günleri takip etti. Analistler, geçtiğimiz ay, yeni ürünler geliştirmenin getireceği maliyetin, dördüncü çeyrekte kar kesintilerine neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Halen dünyanın en değerli şirketi olan Apple’ın piyasa değeri şu an 548 milyar dolar. Apple’ın ardından ikinci sırada 418 milyar dolarlık değeriyle petrol devi Exxon Mobil geliyor.



iPhone satışları gelir için çok kritik



iPhone satışları, iPad’le beraber Apple’ın gelirleri için çok önemli bir yer tutuyor. Her iki ürünün montajını yapan Foxconn, aynı zamanda Nokia, Intel ve Sony gibi teknoloji devleri için de çalışıyor.

Apple’ın mali işler müdürü Peter Oppenheimer, 25 Ekim’de yaptığı açıklamada, iPhone 5 talebinin tedarik seviyesinin üzerine çıktığını ancak dengeyi sağlamaya çalışacaklarını söylemişti. Apple, geçtiğimiz ay Temmuz-Eylül ayındaki gelirlerin 8.2 milyar yükseldiğini belirtmiş, iPhone satışlarının yüzde 58, tablet satışlarının da yüzde 26 arttığını açıklamıştı.

Ancak birbirlerine yakın zamanlarda piyasaya sunulan iPhone 5 ve iPad Mini’nin yoğun talebine cevap verilememesi, yatırımcıları endişelendirmiş durumda. Samsung’un sürekli yükselen rekabet gücü karşısında, Apple hissedarları şirketin ileride talebi karşılayıp karşılayamayacağı konusunda endişeli.



Yenilik sıkıntısı



Apple’ın talebin yanı sıra, yenilik alanında sıkıntı yaşadığı düşünülüyor. Tayvan merkezli Grand Cathay Securities şirketinden analist Mars Hsu, “Apple’ın ürün yeniliği alanında tıkandığını, yeni iPhone ve iPad modellerinin rakiplerinin sunduğu ürünlerden çok farklılaşmadığını” söyledi.

iPhone 5’in sunulmasının ardından uygulamalarda ve iOS6’da yaşanan bazı noksanlar, tüketicilerin eleştirilerine neden olmuş ve büyüyen kriz mobil uygulama şefi Scott Forstall’ın kovulmasıyla sonuçlanmıştı. Apple CEO’su Tim Cook, Apple Maps uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle resmi bir özür yayımlamıştı.