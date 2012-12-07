Apple'ın montajcısı Foxconn ABD'de üretimini artıracak

Apple başta olmak üzere elektronik şirketlerinin montajcısı olarak bilinen Tayvanlı Foxconn, tüketicilerden gelen talep üzerine Kuzey Amerika’daki üretim faaliyetlerini artıracağını açıkladı. Apple ise ABD’deki üretim faaliyetleri için 2013’te 100 milyon dolarlık proje gerçekleştirecek.



Çin’deki fabrikalarında binlerce işçisini çok kötü şartlar altında ve düşük ücretle çalıştırdığı için uluslararası kamuyorundan tepki gören ve işçilerin intihar skandallarıyla dünya basınına konu olan Foxconn, üretim faaliyetlerini yeni coğrafyalara genişletiyor.

iPhone ve iPad’lerin üretildiği fabrikaların sahibi olan Tayvanlı şirketin sözcüsü Louis Woo, yaptığı açıklamada, “ABD’deki faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Bu ülkedeki müşterilerimizin talebi çok daha yüksek” ifadesini kullandı.

Dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olan ABD’li elektronik devi Apple, Foxconn’un en büyük iş ortağı konumunda. Tayvanlı şirket Apple’ın yanı sıra Nokia, Dell, HP, Toshiba, Samsung, Cisco ve Amazon gibi dev teknoloji şirketlerine de hizmet veriyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Bloomberg Businessweek’e yaptığı açıklamada, gelecek yıl Mac bilgisayarların ABD’de üretilmesi için 100 milyon doları aşan bütçeye sahip bir plan hayata geçireceklerini söylemişti.

Cook, verdiği röportajda, "Bu plan, tüm üretimi bizim yapacağımız anlamına gelmiyor. Diğer şirketlerle yapacağımız işbirliğinde yatırım yapan taraf olacağız" dedi. Cook, bu sözleriyle üretim aşamasında Foxconn'un rol alacağına dair sinyal vermiş oldu.

Analistler, Apple'ın Asya'daki düşük ücretli üretim yaparak topladığı tepkiyi azaltmaya çalıştığını ifade etti. Apple ise Cook'un açıklamalarının dışında ek bir açıklama yapmayı reddetti.



Tüm kıtalara yayılıyor



Foxconn, şu anda küresel çapta 1.6 milyon işçiye sahip. Şirketin Çin, Malezya, Japonya, Hindistan, Meksika, Brezilya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhruriye’tinde fabrikaları bulunuyor. Foxconn, ABD’de ise Texas ve California eyaletlerinde tesislere sahip.

Şirketin sözcüsü Woo, “ABD’de genişlememizin önündeki tek engel, tedarik zinciri... Ek olarak, Çin’den ABD’ye taşıdığımız üretimin maliyeti de önemli ölçüde artacak” ifadesini kullandı.

Foxconn’u 38 yıl önce kuran ve başında bulunan Terry Gou, ABD’de başlatılacak üretim süreci öncesinde ABD’li mühendisleri Asya’ya getirerek eğitim yaptırmayı düşünüyor.

Foxconn, 1.5 milyon işçisini Çin’de, birbirlerine çok yakın tesislerde çalıştırıyor, böylece üretim ve ulaştırma maliyetlerini en aza indiriyor. Tim Cook, ABD’de yapılacak üretimin nerede olacağını ve hangi ürünün ne kadar üretileceği hakkında bilgi vermedi. Apple, ürünlerinin ekran ve diğer temel parçalarını Asya’dan tedarik ederken, tasarımını yaptırdığı çipleri Taiwan Semiconductor Manufacturing ve Samsung’a ürettiriyor.