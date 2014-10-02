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Çevre

Antarktika'nın erimesi yerçekimini zayıflatıyor

Batı Antarktika'daki buzul erimesinin artmasıyla birlikte Dünya'nın yerçekimi kuvveti de azalıyor

02 Ekim 2014 20:49

Uydulardan elde edilen yeni görüntüler, "Batı Antarktika'da yaşanan buzul erimesinin çok ciddi boyutlara ulaştığını" gösterdi. "Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Buzul kaybı arttıkça, Dünya'nın yerçekimi kuvveti de azalıyor.

Radikal'in Al Jazeera'ya dayandırdığı haberine göre, Batı Antarktika'nın yerçekimi hakkındaki bilgiler, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) GOCE uydusu tarafından elde edildi. Bilim insanları, görevi Kasım 2013'te sona eren uydunun 2009-2012 yılları arasında elde ettiği verileri analiz etti. Alman, Hollandalı ve ABD'li araştırmacıların incelediği veriler, "artan sıcak okyanus akıntıları nedeniyle buzul ve buz katmanlarındaki erimenin hızlandığını" gösterdi.

ESA'nın verdiği bilgiye göre, 2011 ile 2014 arasında Antarktika'daki yıllık buzul kaybı 125 kilometreküp olarak belirdi. Batı Antarktika'nın ise 2009-2012 yılları arasında kaybettiği buzul miktarının 230 milyar ton olduğu tahmin ediliyor.

Alman Jeodezik Araştırma Enstitüsü'nden Johannes Bouman'ın başında yer aldığı araştırma ekibi, NASA ve Almanya'nın yürüttüğü Grace görevindeki verileri de kullanarak Antarktika'nın toplam buzul kaybını belirlemeye çalışacak.

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