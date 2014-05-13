‘Antarktika eriyor, durduramıyoruz’

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre Batı Antarktika buz tabakası yavaş, ancak durdurulamaz bir şekilde erimeye başlamış durumda.

Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalar Batı Antarktika için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Araştırmalara göre Batı Antarktika'daki buz tabakası yavaş, ancak durdurulamaz bir şekilde erimeye başlamış durumda. Bu durumun deniz seviyesini beklenenden daha fazla yükselteceği öngörülüyor.

Deniz seviyesi şimdiden yükseliyor

Huffington Post'ta yer alan habere göre bilim insanları erimenin yüzlerce yıl alabileceğini belirtse de, şu anki deniz seviyesinin şimdiden 1-3 metre arasında yükseldiğini belirtiyor.

NASA’nın son 40 senedir uçak ve uydu fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı araştırmalar erimenin beklenenden çok daha hızlı olduğunu ve adeta bir domino etkisi yarattığını gözler önüne seriyor.

Washington Üniversitesi’nden Ian Joughin ‘Erime çok çabuk gerçekleşiyor, biz şu anda sadece başlangıç aşamasına tanıklık ediyoruz’ açıklamasında bulundu.

Küresel ısınmada zincirleme reaksiyon etkisi

NASA’da Pazartesi günü gerçekleştirilen bir basın toplantısında insanoğlunun kendi eliyle küresel ısınmayı hızlandırdığını ve Ozon tabakasının delinmesine yol açtığını, Ozon’daki bu deliğin ise Antarktika’daki rüzgarların ve suyun ısınmasına neden olduğu açıklandı.

NASA’da görevli buzulbilimci Eric Rignot ‘Sistem durdurulamaz zincirleme bir reaksiyon içinde, her bir aşama diğerini adeta besliyor’ açıklamasında bulundu.

Fosil yakıtları bırakmak da çözüm değil

Rignot, fosil yakıtlarının emisyonun azaltılması bu erimenin durmasını sağlamasa da bu süreci yavaşlatabilir diye ekledi.

İklim değişikliği çalışmaları Antarktika’nın kıta olarak ne kadar karmaşık olduğunu ve verdiği tepkilerin ne kadar çeşitli olabileceğini gösteriyor. Örneğin geçen ay Antarktika’daki deniz buz seviyeleri ulaştığı yer itibariyle rekor kırdı. Bilim insanları ise bunun Antarktika’nın buzul örtüsü üzerinde hiç bir etkisinin olmadığını (ya da çok az etkilediğini) belirtiyor.